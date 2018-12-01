羅天宇難與舊愛湯洛雯復合 胡㻗認鍾意劉穎璇：以後會避忌

胡㻗手上的BiBi是母親的愛犬，外貌可愛，但是家中的惡霸，他與羅天宇被BiBi咬過不下30次。提到早前胡㻗被拍到跟劉穎璇「同車」夜會傳緋聞，劉穎璇事後爆喊澄清關係？胡㻗直認被公司高層召見會談，他說：「暫時以工作為重，坦白講，事件對她是很大打擊，我不想影響到她。（發展中？）我們兩個都鬼鬼哋，傾得埋，發展的事將來才算，我們仍然保持聯絡。」問到是否很喜歡劉穎璇？胡㻗說：「相信人人都喜歡，她是一個很親切的女孩子，往後要避忌一點，不想令人誤會，當晚只是想靜靜地傾偈，有人突然出來影相都被嚇驚。」

胡㻗被公司高層「照肺」

胡㻗哥哥羅天宇的舊愛湯洛雯被拍到跟鄭子邦在酒吧消遣時態度親暱？羅天宇說：「我不知道，但收到風他們不是拍拖，我跟湯洛雯是朋友，不時會聊天。（有否酸溜溜？）沒有，如果她找到幸福，我都會開心，但片段出街後她都不開心，我都會提醒她小心點。」問到會否嘗試復合？羅天宇稱兩人之間的問題始終不容易解決，先在工作上做好自己，因自己和弟弟想努力掙錢置業。

JC帶子女赴美過白色聖誕

Jessica C.（JC）穿上低胸連身裙現身，手抱穿上聖誕裝的愛犬Charles，非常可愛。她指愛犬Charles是老公安志杰的第一個「兒子」，他們兩公婆都視寵物為仔女。她說：「牠跟孩子們相處得好好，有時細仔Elvis喊，但見到Charles就會笑番，當朋友來我家，大女Tessa就會不停向朋友介紹Charles。小朋友能夠有寵物陪伴成長是一件美好的事。」Jessica透露聖誕節將會首次在沒有保母同行下，帶一對子女飛往美國，她說：「Tessa好鍾意雪，因為她對動畫《魔雪奇緣》好着迷，她有主角Elsa的服裝，原本買給她在萬聖節穿，沒想到她現在經常都嚷着要穿。」

記者：楊安莉

攝影：鍾偉茵

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