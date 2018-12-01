盧海鵬留院通波仔：做完手術都唔知

盧海鵬表示留醫一晚就出院，做完手術都不知。有指他不肯接受手術，是杜琪峯和戚美珍𧨾他做？盧海鵬說：「不用𧨾，我覺得無事就不用做。現在做了手術，感覺都一樣，做與不做都一樣。（讓愛惜他的不用擔心？）擔心是另一回事，不知會不會突然間死咗！」是否要戒口？身旁炳哥指當然要戒口，戒煙、戒鹽和戒肥膩。盧海鵬透露在未通波仔前因患糖尿病已戒口。

譚炳文多病痛拒開刀

炳哥透露自己的情况比盧海鵬更嚴重，他說：「我做搭橋手術，劏開中間，手術做了11小時。初時以為通波仔，但發現道管塞了，要做搭橋。」炳哥說是10多年前的事，當時在新加坡病發，堅持要飛返港才接受手術。他現在定期2個半月覆診：「暫時沒事，有事就走咗啦！這方面我睇得好化，鬼叫有心臟病！」見炳哥要撐拐杖，他說與心臟病無關，是腰的問題，神經線被軟骨壓住，令雙腳乏力且痛。他說：「可以開刀，但手術危險性很大，有事會癱瘓，嚴重會死，自己80多歲，不做也罷！現在做物理治療，希望情况不要惡化。」問他最近有否見李香琴？炳哥耍手說無。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵