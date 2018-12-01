幸福不是必然 李嘉欣帶囝囝去劏房體驗

【明報專訊】李嘉欣與倫永亮前晚出席聖約翰座堂聖誕音樂會，為銘琪中心年度籌款。李嘉欣與兒子許建彤（ Jayden Max）一起念聖詩，倫永亮則高歌一曲。穿黑白色連身裙的李嘉欣自爆出門時很驚險，條裙的拉鏈卡住不上不落，弄了15分鐘，擔心會遲到。她指今年跟去年一樣上台念聖詩，但今年有兒子相陪，她說：「是他主動要陪我，我就讓他嘗試，他有上台經驗，我不太擔心。」
無意復出拍戲
雖然兒子已7歲，但李嘉欣無意復出拍電影，她說：「拍了電影多年，現在很享受這份『新工』，小朋友有很多東西要跟，這個時候還需要我，我現在對拍戲的興趣也不大。」兒子可有表演慾？她說：「我們想他將來做生意，不過是我們自己想，將來他想做什麼，我們也支持。」她透露兒子自小便愛閱讀，喜歡看文學書籍，厚厚一本書，一晚時間便看完，也喜歡看《哈利波特》系列書籍。有否教兒子理財？她表示這方面由爸爸去教，她就教兒子不可浪費，要他知道自己很幸福，她說：「我帶他去劏房體驗，讓他知道劏房小朋友不會擁有自己的樂器，都是借回來練習，他便會好珍惜；逐少種入他心裏，令他知道幸福不是必然的。」
倫永亮得知銘琪癌症關顧中心辦籌款音樂會，便自告奮勇唱一首英文歌。他說：「好直接做慈善工作，我唱得過癮，希望聽的也過癮。」
記者：柯美