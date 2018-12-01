提議用荒廢農地起樓 鍾楚紅公開反對填海

鍾楚紅（紅姑）與陳茵媺、童愛玲、琦琦前晚到中環出席慈善晚宴。紅姑表示為食，知道晚宴以綠茶煮菜，便專程來品嘗。聖誕節將至，紅姑決定平靜度過，會與家人出席子夜彌撒。提到日前被拍得快閃購物，紅姑笑說：「我通常有目標才出動，聖誕節要開心分享，買到適合禮物送給朋友，是甜蜜的事。等於我收到一份適合禮物，都會開心有人了解我。」

荒廢農地似垃圾堆

紅姑稱平時最鍾意買餸，尤其有機的新鮮蔬果，她說：「但本地有機食材不多，滿足不到我，希望政府補貼香港農民，善用香港荒廢了的農地，這就可以一舉兩得，大家有多點有機蔬果，不用從外國訂購，我現在會一次過上網訂購好多有機蔬果。」可有考慮找農地自己種有機蔬果？ 她說：「無，但我有種香草，不需要好大地方，我覺得香港好多農地都好浪費，我行山經常見到大埔、元朗好多農地沒有善用，又無起樓，放好多垃圾，好似垃圾堆，我寧願用來起樓，好過填海起樓，我好反對填海。」

同發哥行山好安全

談到最近可有約好友周潤發行山？紅姑說：「有機會的，但他好弗，太高難度，我不敢挑戰他。不過有他帶住行山好安全，因為全香港人都是他的保鑣。」

陳茵媺送囝囝玩具槍

陳茵媺（Aimee）感謝奶奶和老公陳豪幫手帶住3個孩子，讓她可以抽身出席活動。大仔陳梓燁下月5歲生日，Aimee覺得時間過得快，大仔已懂得要求生日禮物，她說：「大仔想要玩具槍，外國好流行，但屋企不主張有類似武器的東西，始終仲有兩個弟妹。」為了有雙贏局面，既能滿足大仔，又要保持家人安全，Aimee打算跟大仔約法三章：「或者要他做完功課才可以玩，而且要瞄準一個目標，不可以指向人。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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