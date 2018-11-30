塔倫天奴娶以色列女模 傳「前湯嫂」將嫁占美霍士

據美國《人物》雜誌報道，早前剛完成新片《Once Upon a Time in Hollywood》拍攝工作的塔倫天奴，前日即趕辦婚禮，在洛杉磯跟未婚妻Daniella Pick拉埋天窗。從《人物》獨家刊登的婚照可見，婚禮現場以白玫瑰花為佈置主調，穿著整齊黑色西裝的塔倫天奴，跟純白婚紗的Daniella蹺手合照，果然郎才女貌。

今次是塔倫天奴首段婚事，過去他曾跟《標殺令》拍檔奧瑪花曼（Uma Thurman）、《無敵愛美神》女星美娜蘇雲露（Mira Sorvino），以及《迷失東京》導演蘇菲亞哥普拉（Sofia Coppola）拍拖，結果都是無疾而終。2009年他到以色列宣傳電影《希魔撞正殺人狂》期間結識Daniella，雖然其間離離合合，但有情人終成眷屬，影迷紛紛送上祝福，Daniella的歌手父親Tzvika Pick亦有透過社交媒體Instagram轉載女兒的婚照。

姬蒂占美擬巴黎行禮

另一方面，《蝙蝠俠俠影之謎》女星姬蒂荷瑪絲自2012年跟前夫兼《職業特工隊》型男湯告魯斯（Tom Cruise）離婚後，獨力照顧女兒素莉（Suri），翌年有傳她跟占美霍士拍拖，但礙於離婚協議，短期內不准公開戀情，二人只好偷偷摸摸搞地下情，直至去年有狗仔隊首次偷拍他倆在加州海灘拖手散步，緋聞正式曝光。

據娛樂網站Radar Online引述知情人士透露，現年39歲的姬蒂一直渴望再婚，跟

50歲占美「安定」下來，並一早約定婚禮舉行地點，正是浪漫之都巴黎。事實上，愛女素莉如今已12歲，姬蒂也是時候展開人生另一階段。至於占美亦跟前度育有兩名女兒，分別是24歲的Corinne和9歲的Annalise，前者更曾獲邀擔任2006年的金球獎小姐。