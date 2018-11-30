鍾景輝獲頒榮譽文學博士

問到他對哪個範疇最感興趣？他表示各有各興趣，演戲包含台上興趣，教書又跟演戲有點關係，怎樣使學生對他的課堂感興趣，就要靠演戲，說服他們信服書本的理論，以及加些自己經驗。至於如何保持謙虛心態？他說：「 自己所識始終有極限，將自己所識盡量拿出來教學，負起帶領作用，盡力做到最好。」

訓練班收生 看中周潤發外形好

提到周潤發指King Sir是其伯樂一事，他指當初取錄周潤發，是因為對方外形好，「他初入無綫訓練班，讀台詞都不順 利，成績亦不太不理想，其他導師會收其他學生，但我覺得周潤發外形好，有潛質，所以給他一個機會；至於發展如何，就要睇他自己能力、心機，以及對這行業的興趣。」

問King Sir最滿意哪齣作品？他說：「經常遇到這問題，我會答下一部，因為每次看回完成的作品，都覺得點解不這樣做，這樣做會更好，唯有等下一次機會！」

記者：柯美

攝影：孫華中

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