張寶兒票投袁偉豪爭三料視帝

袁偉豪自言已準備，只是給時間張寶兒發展事業，她笑說：「是嗎？他將擔子放在我這裏？他現在事業發展那麼好，需要多點時間發展得更好，將個波拋回給他。」

寶兒直言還未投票，但會投給男友，相信對方也有這個能力，「如果他攞到，我要準備個surprise給他。」笑指袁偉豪攞獎後台上求婚更驚喜？寶兒覺得私下做比較好，兩個人更浪漫。要下跪、戒指和花等「求婚三寶」？她笑言通常想的都不會成功，所以還是先不去想。

陳貝兒望到法國實習炮製甜品

另外，同場還有陳貝兒性感現身，她說都是大會安排，裙要襯托首飾，所以較亮麗。她透露正修讀法國甜品課程，現仍在「自私食」階段，若成績好可保送法國實習，老師讚她有天分，所以會朝這目標進發。陳貝兒又透露正籌備《嫁到這世界邊端》第3輯；她的感情事則抱佛系心態，臨近年尾，很多朋友都安排派對給她去認識新朋友。

記者：陳釗