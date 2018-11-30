談到正懷孕的好姊妹李亞男在社交網分享胎兒超聲波照片，苟芸慧笑言：「我快做auntie了，見到張相好似祖藍，女仔似爸爸好幸福，希望她似爸爸的sexy嘴、似媽媽鼻高高，將來都做華姐、港姐。」

賭王何鴻燊三房女兒何超蓮，正在攻讀碩士學位，自嘆單身三年。她是白、富、美兼有高學歷，會不會更難找對象？她謙稱：「我是矮、甜、圓！不是好高，好多都有這樣的學歷，我仍然相信緣分，可能遲一點出現。」

何超蓮自嘲「矮甜圓」

提到四房家姐何超盈蜜運中，超蓮也戥對方開心：「恭喜她，這樣忙都可以有拖拍，我要找她取經，問她點識男仔。」

超蓮之後忽然說自己暫時不想拍拖：「我一拍拖就好投入，放好多時間談戀愛，朋友都搵我不到，現在就會隨傳隨到，媽咪都好滿意經常有我陪，她覺得這年代的人不用結婚，有auntie笑她不要這樣教我，其實我將來都會想結婚生仔，只是未急於拍拖。」

盛裝出現的林嘉欣笑言終於能扮靚示人，非常開心，原來她最近忙於拍電影，戲中角色不修邊幅，她說：「不過我都接受到自己殘樣出鏡，好好玩，其實之前拍電影《怪物》 我都試過特技化妝，親友說睇戲時認不出我。」

林嘉欣新片角色不修邊幅

林嘉欣指自己工作時獲品牌贊助首飾，曾經擁有已滿足，私下很少儲名貴飾物，「我比較多戴耳環，都有買過鑽石耳環；兩個女見我戴耳環會模仿，將貼紙貼耳仔當戴耳環。（會不會買鑽飾給女兒做嫁妝？）若她們將來想要都會買，只怕買回來被風吹走，哈哈」 。她又透露會自製陶瓷送給丈夫女兒，作為聖誕禮物；問她想不想收到老公送首飾作禮物？嘉欣擰頭：「不好了，他送了兩個女畀我，已經多謝他，多得他不少了。」

記者：鍾一虹

攝影：黃梓烜

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