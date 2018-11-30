余文樂爆兒子最愛「咬嘢」

問兒子是否跟他一樣喜歡玩車？樂仔笑指兒子喜歡「咬嘢」，什麼都咬，可能6個月開始出牙，幸好兒子不會扭抱，但很喜歡跟人玩，「要真人跟他玩，不能給玩具敷衍他。他最黐我，咁先大鑊，不黐反而好些，等我有藉口扮傷心返工」。

陳寶珠忙為薛家燕個唱排舞

寶珠姐表示聖誕節跟往年一樣會舉行派對，但今年不會大搞，因為1月要為西九戲曲中心開幕演出，再演《再世紅梅記》，要排戲和練歌。寶珠姐稱最近與七公主忙為薛家燕個唱排舞，眾人要跳十字步，但難不倒她，「我們會唱《莫負青春》，又會一齊跳《情花開》，都跳得很齊的，過幾日就會到紅館踩台板，雖然只是客串，但都很緊張，因為很久無出台。有錯漏請大家包涵，因為我們年紀都有咁上下」。問到服飾， 寶珠姐笑言性感舞衣交給有本錢的家燕姐。可有見過家燕姐男友？寶珠姐驚訝說：「有男友嗎？沒見過，家燕咁神秘，都沒帶出來。（有無來過探班？）不會吧，可能來了我們也不知， 不過家燕向來都很開心，這種態度很好，有益身心。」

記者：陳釗

攝影：孫華中

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