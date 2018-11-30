祥嫂盼演藝界出手 助李兆基安享晚年

祥嫂在旁祝基哥健康及長命百歲，表示很多人支持他，基哥眼紅紅說：「唔好咁長命，好辛苦的。自己在娛樂圈勞碌辛苦幾十年，有咩未見過？」基哥撐着拐杖離開，步履緩慢。 問他現時身體如何？基哥直言不好，但用拐杖都行得。祥嫂即叫記者讓基哥返屋企食藥。基哥之後在陳慎芝和一名男友人陪同下上車，離開前，周潤發家姐更送利市給基哥。

「唔好咁長命，好辛苦」

祥嫂自言跟基哥其實不太熟，大約兩三個月前從報章得知對方撐拐杖在九龍城附近出現，行動不便，內心很難過，始終都是演藝界人士，所以透過朋友聯絡對方見面。祥嫂笑言喜歡看對方做戲多過看新馬仔，尤其基哥演惡人很有霸氣，新馬仔卻做不到。問可有關心基哥現時身體狀况？祥嫂說基哥年紀大了，加上可能以前工作過勞。

基哥之前受訪曾說過往演藝圈朋友都很少關心他，反而以前行走江湖的兄弟義氣相助，祥嫂坦言上一代江湖兄弟較重情義；她可有經濟上關心對方？祥嫂說：「經濟看要如何幫，我都很樂意。（基哥可有跟妳說經濟有困難？）今日無傾到咁深入，因有太多人了，他一時間適應唔到， 始終脫離片場咁耐，剛見到咁多傳媒，他都嚇了一驚。」

祥嫂：很多新人演技不及基哥

祥嫂表示會再見基哥的，並希望演藝界仝人有心出心，有錢出錢幫助基哥，讓對方安享晚年，「祥嫂孤掌難鳴，希望大家群策群力。」

基哥有否談及想復出拍戲？祥嫂說對方力不從心，「就算他拍不到戲，都可以將演藝生涯教給年輕一輩，現在很多新人演戲都不及他。（會否幫他搭路開班？）這些要找演藝界朋友幫手，我原本有找邵音音來的，想大家有個共識如何去幫助基哥，我會配合，金錢上我樂意。（你打本給他開班？） 不如直接給錢他更好喇！顧及他當前之急先嘛， 所以這個提議不接受。他年紀大了，年老體弱，還有病在身」。

記者：陳釗