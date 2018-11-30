準媽媽陳凱琳擬IG公布BB性別

她一身粉紅色是不是象徵胎兒性別？陳凱琳表示衣著顏色只為添聖誕氣氛，並沒有任何暗示，「我想跟老公一齊在IG公布，總之BB的性別，我們睇到都好開心。」黃智賢爆好兄弟鄭嘉穎見到超聲波相大嗌「好大條」，陳凱琳笑着投訴：「我未問他為何這樣說，搞到我們好尷尬。」她否認對此不滿：「現在大家多了個話題，他是BB契爺，所以有第一手消息。」

何嘉莉感染B型肺炎鏈球菌

懷孕6個月的何嘉莉照著3吋高跟鞋亮相，她自言幸運，三度佗仔都穩定和輕鬆，沒有害喜徵狀，不過早前發現感染B型肺炎鏈球菌，為保胎兒健康要每日服食4次抗生素，直至孩子出世為止，「這對大人影響不大，可能令我患喉嚨痛，但初生嬰兒抵抗力低，受影響會好嚴重，若順產就會危險一點，分娩時要打抗生素針，但我決定剖腹生，前兩胎都開刀的」。育有一子一女的她，今胎將會生女，她揚言生完這胎就封肚：「3個孩子，夠了，已好滿足。」她也不要求老公送禮獎勵，但求彼此同心協力湊好3個孩子，「以前聖誕都會計劃去滑雪，現在要照顧小朋友，滑雪遙遙無期了」。

陳家樂被指第三者： 「太具創作性」

回服單身的陳家樂被指做第三者，介入湯怡與洪卓立之間，導致兩人分手，他呼冤：「 太具創作性，我不懂得回答，這不是真事！」他解釋今年跟湯怡合作3部電影，戲中分別扮演情侶和同事，多見面實屬正常，而且他和湯怡、洪卓立是相識10多年的好朋友，彼此沒因新聞而存芥蒂：「他們兩個人的事，不應該有太多人畀意見，但我有叫他們保重，令到更多人傾這件事，我和立立互相有講唔好意思。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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