傳第3度誕子 爸爸身分成謎 張栢芝「BB來了」

張栢芝今年初在社交平台留言：「2018年之前，必定要生出BB來，this is my goal!」 近半年她鮮有公開露面，昨日更驚傳她在養和誕下第3胎，而且這胎跟Lucas和Quintus一樣是兒子。

張栢芝產子的消息傳出後，網民好奇BB的爸爸是誰？有傳栢芝近年跟一名比她年長逾20歲的新加坡富豪交往。栢芝經理人Emily對栢芝生BB之說不會回應。

傳與新加坡富豪交往

有消息稱張栢芝於25日在養和秘密生B，昨午張栢芝母親在養和醫院現身，對記者追訪表現抗拒，問她是否探栢芝，她說：「唔係！」她自稱睇病而已。

有關栢芝生第3胎的消息傳出後，傳媒聚集在醫院，但未再見栢芝家人出入。栢芝前夫謝霆鋒對前妻生BB，以及跟新加坡富豪的戀情等傳聞，也是「唔回應」與「唔知道」作答。一向跟栢芝相熟的藝人亦封口，劉美娟稱很久沒跟栢芝見面，教友張文慈對消息感驚訝，也說沒有跟栢芝見面。

據稱栢芝懷第3胎好密實，今年5月她在內地為電視劇宣傳，當時穿著闊身裙，身材也顯得比前圓潤。當時栢芝接受訪問稱，照顧兩孩子已夠忙，希望時間也留給兒子。

今年5月現身 身材圓潤

栢芝有段時間喜歡在社交平台跟網民互動，並分享她的生活片段，但今年下半年她幾乎絕迹社交平台。7月，她分享跟母親 及兩兒的照片，她坐着並遮了上半身，留言表示，「努力生個妹妹先」，似漏了風聲。9月颱風山竹襲港，她難得更新社交平台，卻只上載背影照，直至昨日傳出她秘密生第3胎的消息。

目標再生B 揚言要追女

張栢芝突然「BB來了」，很多人關心BB的父親是誰？栢芝跟謝霆鋒離婚後，有段時間她為了兩兒遷居新加坡，後來又帶孩子返港生活。有消息稱栢芝在今年初跟一名新加坡富豪發展戀情，故她頻頻香港與新加坡兩邊飛。栢芝一直恨生女，有傳她生第三胎也是男B，看來2018年前生B的目標雖已達到，但生女的心願則仍需繼續努力。

娛樂組