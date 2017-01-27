《綠簿旅友》奪NBR最佳電影 《星夢情真》掃3獎 Gaga封后

《綠簿旅友》改編自真人真事，由《情迷索瑪莉》彼得法拉利（Peter Farrelly）執導，故事講述《月亮喜歡藍》馬亞沙拉亞里（Mahershala Ali）飾演的非裔鋼琴家雪萊，於1962年為了安全地巡迴演出，特別聘請白人司機東尼（維高摩頓遜飾），他們從紐約出發，一路深入種族歧視嚴重的南部，依賴的只有專為黑人而設的安全旅遊指南《綠簿》；兩人性格南轅北轍，卻在旅程中放下偏見，守望相助。其實《綠簿旅友》於今年9月舉行的多倫多電影節奪得觀衆獎，過去得該獎的電影大多篤定入圍來年奧斯卡頒獎禮。

《我的超豪男友》奪最佳整體演出

《星夢情真》上映近兩個月，單是美國累收已接近2億美元票房，以成本3600萬美元的電影而言，已超額完成；該片不但叫座，同時亦叫好，《醉爆伴郎團》男星畢利谷巴（Bradley Cooper）首次自導自演，把一個老調重彈的故事拍出清新氣息，百變天后Lady Gaga首次擔正演出，即展現個人魅力，NBR分別把最佳導演獎頒贈給畢利谷巴，Gaga則封后，至於片中飾演畢利大哥的森艾略特（Sam Elliott），亦奪得最佳男配角。

《月亮喜歡藍》導演巴利鎮堅斯（Barry Jenkins）的新作《If Beale Street Could Talk》贏得最佳改編劇本，雷珍娜京（Regina King）則奪得最佳女配角。最佳原創劇本落在《牧師的最後誘惑》（First Reformed）的保羅舒奈達（Paul Schrader）身上。《超人特工隊2》捧走最佳動畫。

《修女伊德》波蘭導演彭維彭域高斯基（Pawel Pawlikowski）的新片《Cold War》，則贏得最佳外語片獎。值得一提的是，在美國票房報捷的全亞裔演出電影《我的超豪男友》，捧走最佳整體演出獎。

頒獎禮將於明年1月8日在紐約市舉行。