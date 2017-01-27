BTS李秉憲奪AAA大獎

AAA是由韓國SBS電視台自2016年起舉辦的戲劇及音樂頒獎禮，昨日在首爾舉行，由Super Junior隊長利特及《舉重妖精金福珠》李聖經擔任司儀。

至高榮譽大獎由BTS及《陽光先生》李秉憲奪得，BTS感謝粉絲支持，稱沒有粉絲就沒有他們。BTS全晚共奪得5獎，包括Fabulous獎、人氣獎，以及韓國觀光公社頒發感謝獎，成為大贏家。

李秉憲得到演員至高榮譽大獎，他致謝時稱今晚與3萬多人一起，看到很多歌手演出，得到很多力量；他又恭喜同劇拍檔柳演錫得獎，並不忘感謝妻兒。

獎項太多幾乎人人有份

另外，大會選出年度十優演員，包括《與神同行》河正宇、朱智勳、《陽光先生》李秉憲及柳演錫、《和遊記》李勝基、《我的大叔》IU、《經常請吃飯的漂亮姐姐》丁海寅、《毒戰寒流》柳俊烈、及李聖經等。朱智勳、IU及柳演錫更一同獲得最佳演員獎，朱智勳表示得到這個獎很開心，以後會繼續努力演戲。

至於十優歌手則包括男團Wanna One、BTS、iKON、Seventeen、Monsta X、NU'EST W、女團Mamamoo、Twice、男歌手Zico及女歌手宣美。Wanna One成員領獎時，還擺出騎呢動作答謝粉絲支持。

大會全晚頒發數十個獎項，名目千奇百怪，而且幾乎人人有份。難怪早前有報道指公開投票的人氣獎遭粉絲質疑，皆因大會兩度以出現不合理票數為由，將票數清空，令少女時代成員潤娥最終票數落後於女歌手IU，加上在投票期間，只要付費就可以加大投票權，網民直斥不公平。

雖然頒獎禮的公信力受質疑，但大會邀得不少人氣組合及韓星撐場，《奶酪陷阱》朴海鎮、《我的ID是江南美人》車銀優、男團iKON、Got7、及Twice等均有現身，紅地氈上星光熠熠。少女時代成員潤娥以黑色收身晚裝上陣，突顯其修長身形，但論性感程度，卻不及《當你沉睡時》秀智，她以吊帶薄紗長裙現身，最為搶鏡。

文：蘇珮欣