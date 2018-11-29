《男朋友》首播 宋慧喬遇古巴賊 朴寶劍英雄救美

《男朋友》第一集幾乎全是在古巴取景，講述宋慧喬去看古巴著名日落景色時遇到劫匪，偷走了她所有財物，加上她服了藥，坐在石級時因突然昏睡而差點掉下來，幸好朴寶劍及時扶起她。喬妹依偎在寶劍肩膊睡了一小時。喬妹醒來後想起自己身無分文，只好向寶劍借錢，寶劍反問想借幾多？喬妹稱「一支啤酒的價錢」，寶劍聞言即笑指喬妹十分可愛。

兩人邊看日落邊喝酒，寶劍見喬妹腳跟破損，故建議一起赤腳走路，又帶她去咖啡店食飯，以及到酒吧跳舞，讓原本埋首工作、生活枯燥的喬妹，度過了愉快的一晚。

兩人分別時，相約翌日重返咖啡店食早餐，但喬妹因要傾生意而失約。之後兩人在機場再次相遇。喬妹稱要報答寶劍及還債，但寶劍拒絕，「向如此漂亮的女人追債」，稱怕被指有私心。最後寶劍返回韓國後發現自己成功應徵的公司，正是喬妹旗下的酒店。

從首集看來，《男朋友》靚人靚景不缺，但事業有成的富家女與剛畢業的大學生，是否因循姊弟戀的套路發展，又如何撐足16集？大可拭目以待明天的收視結果，看看觀衆反應到底是彈是讚？