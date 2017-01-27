伙岑珈其謝票超過100場 余香凝望《非同凡響》拍續集

記者：柯美

余香凝透露有名男觀眾看了《非同凡響》39場，說電影有意義，每次看都被感動；有對兄弟看了10次，覺得好看，請爸爸一起看，生日更包埸請朋友來看。亦有觀眾問他們會否拍續集，他們也希望，聽聞導演有意拍續集。

谷祖琳未有聽聞會開拍續集，但知故事可以伸延。她之前包場請朋友看，加上自己再看，合共看了5次，每次都黯然落淚。

谷祖琳自覺不似40歲

谷祖琳也帶同兩名分別5歲和3歲的女兒入戲院看該片，估不到她們能夠由頭看到尾，回家更問她戲中特殊人士的問題。原來她們有去思考，她亦趁機教導女兒，谷祖琳說：「她們變乖了，懂得珍惜自己所擁有的。」談到田蕊妮主持節目《女人四十》受歡迎？谷祖琳笑說：「當初田蕊妮找我上節目，但我心想未到40歲，但田蕊妮提醍，才記起自己已年過40，但我不介意，因為自己不似40歲，心態年輕最重要，而且已過了什麼也想贏的年紀，人反而變得輕鬆。」