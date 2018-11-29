劉心悠力撐馬浚偉：係我心中最佳男主角

記者：林祖傑

劉心悠穿著露肩長裙亮相，明艷照人。談到馬浚偉傳被無綫封殺，未能憑《宮心計2深宮計》角逐視帝，問她是否覺得可惜？她說：「其實他在我心目中已是『最佳男主角』，拍攝時相處了6個月，大家都見到他付出的努力，I love him！」

無緣角逐視后 因不是無綫人

對於她同樣無緣獲提名角逐視后？她說：「我能有機會和他們合作已是得了獎，因本身不是無綫人，廣東話亦是很大挑戰，我覺得像入了一個訓練營，亦好感恩給我這個機會。」

劉心悠稱讀書時曾儲錢買了該品牌的筆送給自己，但未試過送筆給以前的男友，最珍貴的只試過在特別日子煎三文魚扒當禮物。她說：「因為我廚藝很差，如果要我落手煮，是一件很特別的事，當時雖然煎到有少少燶，但有陣焦味都幾好。」她透露聖誕節會一大班人開派對。到時可會趁機物色男友？她指當晚的朋友都識了很多年，現在未想識新朋友。