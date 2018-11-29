黃智賢爭視帝 家人親友投票力撐

王君馨：趁未生B與老公環遊世界

王君馨清晨才由紐約回港，沒睡過便出席活動。她此行與老公出席弟弟婚禮，又到曼哈頓睇騷。有傳她封肚不生B為爭視后？她說：「沒封肚那麼誇張，是計劃一兩年後才造人，因為老公來港生活，未習慣香港的節奏和文化，而且我們想在有小孩前環遊世界，去多些地方旅行，我亦想拍多幾部劇集。」

林秀怡否認車廂激吻：是蜻蜓點水

林秀怡日前被影到與無綫助導拍拖，說兩人在車廂激吻？林秀怡直認戀情，並替男友說話：「他已不是助導，升了做導演。我們情到濃時有親吻，但不是激吻，是蜻蜓點水。男友說影得他好樣衰，我跟他說，你在我心目中好靚仔。」她與男友拍拖兩年，有結婚計劃，她希望30歲前結婚。目前27歲，與男友一同努力掙錢， 笑言飛黃騰達就可以擺酒了！

記者：柯美