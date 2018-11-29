黃智賢爭視帝 家人親友投票力撐

【明報專訊】黃智賢、關禮傑、王君馨、麥明詩、黃子恆及林秀怡昨日在中環街頭為劇集《是咁的，法官閣下》宣傳，並為台慶頒獎禮拉票。不過落雨關係，演員要冒雨在街企一小時。黃智賢開心該劇獲17個提名，他最想獲得「最佳劇集」，代表對整個團隊的肯定。不想奪視帝？他說：「今年實力很平均，我不敢去想，希望喜歡我的觀眾投我一票，家人與親友知我入圍已立即投票，留言說撐我。」談到他入股醫學美容生意，會否做白老鼠？他說會做一些溫和療程，入股半年，雖然未找會計師計數，但相信利潤可觀。
王君馨：趁未生B與老公環遊世界
王君馨清晨才由紐約回港，沒睡過便出席活動。她此行與老公出席弟弟婚禮，又到曼哈頓睇騷。有傳她封肚不生B為爭視后？她說：「沒封肚那麼誇張，是計劃一兩年後才造人，因為老公來港生活，未習慣香港的節奏和文化，而且我們想在有小孩前環遊世界，去多些地方旅行，我亦想拍多幾部劇集。」
林秀怡否認車廂激吻：是蜻蜓點水
林秀怡日前被影到與無綫助導拍拖，說兩人在車廂激吻？林秀怡直認戀情，並替男友說話：「他已不是助導，升了做導演。我們情到濃時有親吻，但不是激吻，是蜻蜓點水。男友說影得他好樣衰，我跟他說，你在我心目中好靚仔。」她與男友拍拖兩年，有結婚計劃，她希望30歲前結婚。目前27歲，與男友一同努力掙錢， 笑言飛黃騰達就可以擺酒了！
記者：柯美