努力提升演技接受負評 麥明詩要做真實麥明詩

記者：陳釗

攝影：劉永銳

麥明詩（Louisa）表示在《是咁的，法官閣下》飾演的夏心寧，某些特質與她真人有點相似，知道編劇花了兩年時間去構思，將每名演員本身擁有的東西融入劇本裏，從而產生化學作用，她說：「編劇將我的角色塑造成一個有原則和有追求的人，我覺得這方面是有點似我，還有相似的地方，是會發覺在現實社會中可能都會有一些Compromise（妥協）。」

演律師夏心寧感覺矛盾

繼去年《誇世代》後，今年是Louisa連續第二年參演台慶劇，更升呢第二女主角，角色重了、戲分也多了，本身已擁有基本法律知識的Louisa，坦言最大壓力是怕演不到編劇心中的夏心寧，毁了對方兩年的心血，事前可以做的就是放鬆心情：「因角色設定和我很相似，又是讀法律、又去過劍橋，就是因為背景那麼相似，所以可放鬆一點，將最自然的一面給大家看。但同時也很矛盾，我的準備就是要放鬆，但準備得太多又會不放鬆，劇本背得太熟又怕出來感覺很死，但不熟讀劇本又不知說什麼。（可有向曾任大律師的舊愛林作取經？）因為自己都離開了這圈子近3年，所以都有向身邊的律師朋友請教。」

讀法律是實際與興趣平衡

Louisa表示當年揀讀法律，純粹因為不知選什麼科好，本身是讀理科，但讀完才發覺自己對數學和科學真的不太感興趣，她說：「我又想讀些與人和社會關係多一些的科目，但如果讀歷史，我中學又無讀，所以便選了法律系這個不需要在中學讀過的科目，當然也有考慮到畢業後的出路，心想讀這科畢業後應該都找到工作的。 所以我當時選讀法律是一個實際與興趣的平衡。」

但世事難料，Louisa畢業後並無去法庭，而是選擇入電視城，參選港姐往娛樂圈闖一番事業。3年過去，她表示無後悔，凡事都沒有得與失：「我失了什麼呢？男朋友囉！其實很難這樣去比較，以『機會成本』去看，如果我這3年沒有入行而是做另一份工，可能都一樣，例如很少時間陪屋企人。這行約束實會有，但我覺得是適應的問題，我現在也適應了很多。」

自認演戲天資不是特別好

相隔一年，Louisa覺得自己在演技方面是有進步，但最大的挑戰始終都是自己太緊張：「因為我比較喜歡想東西，也是一個很需要劇本邏輯上接受到的人，所以拍《是》劇很舒服，因為編劇整理得很好，而拍檔黃子恆也很有經驗。」對於演技常受到網民負評，Louisa謙虛說：「我覺得最緊要都是演好自己的戲，某程度上，演技方面做得不好，會給人感覺我不努力，可能我這方面起步比較遲，小時候少看電視，也沒有戲劇的經歷，加上我這方面天資又不是特別好，所以要靠後天努力，而每個開竅的時間都不同，所以都是要繼續努力。我一直也有上堂增進演技。」

敢於發聲才有火花

至於形象方面，有人讚Louisa表達技巧出色，敢於發聲，但也有人覺得她太直腸直肚，易得罪人，例如早前發聲撐師妹馮盈盈的「公廁論」，引起很大迴響。Louisa坦言向來說話都比較直接，而且本身主持節目《#後生仔傾下偈》，當節目沒立場的話，是很難做下去，而且很多火花都是來自互相揶揄：「人最喜歡看的就是一班人圍着『食花生』，『食花生』就是你一言我一語時所產生，如果你怕得罪人的話，那很難把效果做出來。有人會說我們說話露骨，但其實有些是我們經歷的事情，我們只是想在討論中拋出一些質疑或異議，這才會有火花，如果全部人都認同同一個觀點，那很沒趣。」

循規蹈矩形象並非真我

由受人吹捧的「十優港姐」，到負評不斷，Louisa坦言一定會不開心，但觀眾有表達意見的自由：「我覺得不可以不理會，我都會去看，但又不可以因此去完全改變自己。或許某程度上是觀眾以前對我有點誤解，他們本身所認識的我，可能是港姐的身分很循規蹈矩，其實那個形象不是真的我，我都是一個正常的女仔，有自己的想法和經歷。不知為何大家可能對我設定了一個概念，當我不是他們所想那樣的時候，他們就覺得奇怪吧。但我不會去做一個不是自己的自己。」

遇不開心事會匿埋喊

當選至今，3年眨眼便過去，覺得自己性格是否適合做娛樂圈？Louisa說還需要時間去了解，沒有適不適合，最重要是心理狀態可以保持到，如果心理上能調適到各種壓力和批判，無論低潮還是高潮都頂得住的話，她就覺得是適合。Louisa坦言現時遇到不開心的事仍然會喊，有時會一個人匿埋喊，有時會找朋友哭訴：「我覺得喊是處理情緒的一個方法，我是喊完之後就會好很多的人。父母見到當然會肉赤和擔心，但他們經常鼓勵我，跟我說不要緊，笑多一點，也會看我的節目作支持。」

髮型： Jamie Lee @ HAiR

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com