伊頓漢基封葛咸獎影帝 趙婷《再生騎士》奪最佳電影

《再生騎士》改編自真人真事，講述牛仔競技場新星巴迪在比賽中受重傷，僥倖拾回性命，但醫生囑咐他不能再騎馬，巴迪頓失人生意義。據說趙婷在北京出生，及後到英美留學，並畢業於紐約大學電影系，是李安、馬田史高西斯（Martin Scorsese）等金像導演的師妹，Marvel電影也賞識她，邀請她執導新片《The Eternals》。

《牧師的最後誘惑》雖然失落最佳電影，但導演保羅舒奈達（Paul Schrader）贏得最佳劇本獎，片中扮演牧師的伊頓漢基（Ethan Hawke）更榮膺影帝。最佳女主角獎則落在《祖孽》東妮歌莉蒂（Toni Collette）身上。

講述少女成長經過的《Eighth Grade》奪得突破演員及導演兩獎。最佳整體演出由英國宮廷片《爭寵》勝出，但只有女主角之一的麗素慧絲（Rachel Wesiz）到場代領獎項。另外，在《梵高．永恆之門》（At Eternity's Gate）飾演名畫家梵高的威廉達福（Willem Dafoe），亦奪得致敬獎項。