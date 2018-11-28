兩年異地戀開花結果 中谷美紀宣布嫁德國男友

與男友拍拖兩年的中谷美紀，近年為了對方經常要歐洲、日本兩邊飛。今年9月已有傳中谷美紀快將嫁人，有報道指她拍完日劇《有家可歸的戀人》後，即飛往奧地利跟男友同居兼試婚。昨日她寫下親筆信宣布婚訊，並首度公開與丈夫Thilo Fechner的親密合照，大曬恩愛。

希望一起變老

中谷美紀表示，雖然兩人各自在奧地利及日本生活，但自從在兩年前的秋天相遇後，開始建立互信關係，「他熱愛藝術及大自然，享受旅遊樂趣，令我們產生聯繫」。中谷美紀還指被男友體貼的性格所吸引，「基於對彼此文化的尊重，希望一起變老」。

婚後繼續拍戲

日媒引述消息人士稱，中谷美紀婚後不會舉辦任何形式的婚禮或婚宴，之後她會移居奧地利；中谷美紀婚後不會退出娛樂圈，若有工作仍然會返回日本。

2015年，中谷美紀與拍拖15年的《父子刑警》男星渡部篤郎分手；當年兩人相戀時，渡部篤郎跟當時妻子Rikaco離婚，中谷美紀背上「小三」之名，可惜最終也分手收場；兩人分手後，渡部篤郎更火速迎娶圈外女友。