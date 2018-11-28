爆胡定欣姚子羚開放 曹永廉：玩到肆無忌憚

【明報專訊】胡定欣、姚子羚、蕭正楠及曹永廉昨日宣傳節目《兄弟姊妹去旅行》，大會播放花絮片段中，有4人齊齊浸浴，睇到大家嘩嘩聲。適逢姚子羚上星期38歲生日，獲送上蛋糕慶生，胡定欣獻吻，盡展姊妹情。阿蕭大爆姚子羚曾是阿廉的幻想對象。阿廉說：「她兩個女仔真的很開放，話題直情講到我面紅。浸浴本身我是不願意，後來見她們都無所謂，就發現她們好男仔頭，玩到肆無忌憚。」
阿廉在瑞士山區拍攝時，不忘準備哮喘藥以備不時之需，他笑認年紀老邁呼吸緩慢，1分鐘的路程要行足4分鐘。阿蕭笑他說：「你呼吸快要慢到停！」阿廉回應：「無謂就咁就走啦！（屍體）運返港又麻煩，話時話，屍體有沒有商務艙？」
提到鄭嘉穎快做爸爸，阿廉笑說：「我以為他不行，原來還可以，開心啦，他一直好鍾意小朋友。（是否奉子成婚？）結婚時已經話想有BB，估計有這個可能性。」
姚子羚講有味笑話
胡定欣大爆姚子羚在旅程中大解放，講出大量有味笑話，未知是否可以出街？姚子羚說：「難得有對手，可以將自己私下一面跟大家分享。」姚子羚的舊愛鄭子邦被傳搭上湯洛雯？姚子羚說：「有睇報道，我跟阿邦分手後仍是好好關係，他們都回應了，我們又分開了，我相信他們的說法。（生日願望找個伴？）隨緣啦！」
記者：楊安莉