爆胡定欣姚子羚開放 曹永廉：玩到肆無忌憚

阿廉在瑞士山區拍攝時，不忘準備哮喘藥以備不時之需，他笑認年紀老邁呼吸緩慢，1分鐘的路程要行足4分鐘。阿蕭笑他說：「你呼吸快要慢到停！」阿廉回應：「無謂就咁就走啦！（屍體）運返港又麻煩，話時話，屍體有沒有商務艙？」

提到鄭嘉穎快做爸爸，阿廉笑說：「我以為他不行，原來還可以，開心啦，他一直好鍾意小朋友。（是否奉子成婚？）結婚時已經話想有BB，估計有這個可能性。」

姚子羚講有味笑話

胡定欣大爆姚子羚在旅程中大解放，講出大量有味笑話，未知是否可以出街？姚子羚說：「難得有對手，可以將自己私下一面跟大家分享。」姚子羚的舊愛鄭子邦被傳搭上湯洛雯？姚子羚說：「有睇報道，我跟阿邦分手後仍是好好關係，他們都回應了，我們又分開了，我相信他們的說法。（生日願望找個伴？）隨緣啦！」

記者：楊安莉