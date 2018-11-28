事業愛情兩兼顧 何超盈承認找到幸福

記者：林蘊兒、林祖傑

何超盈表示拍賣會場展出約200件展品，估計拍賣價總值最少逾億元，形容是保利澳門3年來最大型一次，加上首次拍賣西洋名畫，所以壓力甚大。超盈獲賭王父親鼓勵卻勸勉工作不要辛苦，但她視為個人興趣。她的胞弟何猷君的公司最近正籌備上市，超盈說：「大家目標和喜歡的事都不同，我好簡單。」目標是想找到幸福？「目標我不想講，但我已經做到了！」記者連番追問她戀情，她嬌嗲說承認了就不應多加追問。

稱拍拖不是很久

之後超盈甜笑解釋與男友Thomas認識已一段時間，確實拍拖則不是很久，她表示需要擔任CEO專注事業同時兼顧愛情，正努力摸索，在兩者取平衡。她一臉甜蜜表示男友在精神上支持她，父母亦知道她有男友，不過賭王父親暫時未跟Thomas見面。

四太照例送賭王肉嘴

四太對具有投資價值和值得收藏的展品有興趣，亦會參與競投。提到賭王剛度過97歲生日健康精神，四太表示託賴，一如以往送丈夫肉嘴作禮物。對於兒子猷君的公司最近集資上市，超盈又搞拍賣會，身為母親自然感欣慰，她說：「個個小朋友有自己喜好和工作都好開心，看見他們有自己成就，都要繼續努力，不能讚太多！」當問及超盈最近拍拖，她即借故閃開，笑言留給女兒親自答。

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