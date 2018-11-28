吳綺莉向前看：要接受小朋友長大

【明報專訊】吳綺莉女兒吳卓林前日宣布已跟外籍網紅Andi在多倫多舉行同性婚禮，吳綺莉對關於女兒的事不想多談。昨日她繼續為ViuTV新劇《理想國》開工，精神飽滿。她接受該台《十五分鐘熱度》節目訪問時，透露女兒返港後有見面，亦跟同事一齊見過Andi。問對Andi的印象有否改變？她說：「都係嗰句，我想私人、家事都少講，因為做主持及做演員，每一個人、每一個階段都係向前看。𠵱家好難得多了時間做自己嘢。因為以前小朋友仲細，大部分時間都係照顧小朋友。（與卓林相處如何？）每個父母都要接受小朋友長大，我覺得是適應。」
王賢誌：卓林要準備面對壓力
王賢誌與另一半Kevin前晚出席活動，對於卓林與Andi結婚，身為過來人的他認為她們過了18歲已是成年人，無論異性或同性，只要在一個法律容許的地方，而又經過深思熟慮，行到結婚這一步也不到旁人發表意見。他說：「我覺得唯有是祝福，相信她們結婚是經過深思熟慮。」可認為卓林和Andi這樣做很勇敢？他是過來人，不覺得要用勇敢形容，但一定會祝福，明白身為一個名人，回到香港法例亦不容許，可能要面對很多異樣目光和壓力，這方面要有心理準備先得。
他與吳綺莉很熟絡，雖有段時間沒聯絡，但不太擔心對方怎樣面對女兒的婚姻，反而擔心母女之間的關係。希望事情已塵埃落定，兩人可向好的方面去行，兩母女永遠是血濃於水。
記者：林祖傑
攝影：黃梓烜