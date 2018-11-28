吳綺莉向前看：要接受小朋友長大

王賢誌：卓林要準備面對壓力

王賢誌與另一半Kevin前晚出席活動，對於卓林與Andi結婚，身為過來人的他認為她們過了18歲已是成年人，無論異性或同性，只要在一個法律容許的地方，而又經過深思熟慮，行到結婚這一步也不到旁人發表意見。他說：「我覺得唯有是祝福，相信她們結婚是經過深思熟慮。」可認為卓林和Andi這樣做很勇敢？他是過來人，不覺得要用勇敢形容，但一定會祝福，明白身為一個名人，回到香港法例亦不容許，可能要面對很多異樣目光和壓力，這方面要有心理準備先得。

他與吳綺莉很熟絡，雖有段時間沒聯絡，但不太擔心對方怎樣面對女兒的婚姻，反而擔心母女之間的關係。希望事情已塵埃落定，兩人可向好的方面去行，兩母女永遠是血濃於水。

記者：林祖傑

攝影：黃梓烜