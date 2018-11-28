許晉亨舊愛前妻同場 劉嘉玲認當年拍劇未開竅

記者：楊安莉

攝影：鍾偉茵

劉嘉玲曾跟許晉亨相戀，何超瓊是他的前妻，而許晉亨現任太太李嘉欣又曾跟黎明拍過拖，是夜舊愛齊集。

劉嘉玲穿上性感透視連身裙現身，神采飛揚。問她有否追看無綫深夜重播她參演的劇集《義不容情》？劉嘉玲說：「我好少睇電視。（好多人再追劇？）劇集經典就是經典，當年無綫的劇本不錯，角色寫得好好。我睇過所有自己演的劇集，記得好熟，不過我嫌當年演得未夠好。（獲得觀眾大讚？）真的嗎？可能是天生，我再思考時，覺得可以演得更好，當時太忙又拍得太趕。」嘉玲自嘲當時年紀太細，演技仍幼嫩，所以選不出喜歡的劇集。她說：「我是直到拍電影才開竅。」

要搵學友陳奕迅訓練偉仔

劉嘉玲透露明年將接拍電影，今年底則會與老公梁朝偉去旅行滑雪。提到梁朝偉日前在鍾鎮濤演唱會上拒開金口唱歌？嘉玲說：「係啦，不知點解，性格就是如此，我本來想引他唱，但他可能好緊張，下次要找張學友和陳奕迅訓練他。」

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