「好快可以講得」 城城默認 方媛懷第二胎

城城太太方媛日前穿鬆身裙出席活動，腹部微微隆起疑有孕。問到城城，太太是否懷孕？城城聞言笑笑口說：「唔講得住，好快可以講得，無論點，多謝大家祝福，是開心事，畀多少少時間我，會同大家公布。」

談囡囡即甜笑：好幸福

城城又分享健康心得，表示除每日跑步、健身外，飲食方面採少油少鹽少甜。他又跟保險職員打乒乓波比賽，教大家一些伸展動作。他說：「基本一星期跑步3至4日，每次半小時，現在做巡迴演唱就日日跑，會在家或健身室跑，也會去戶外公園跑步。」會否和囡囡一起去公園跑步？提起囡囡，城城甜笑說：「未得住，但睇住她從爬行到識行，是很開心的事，小朋友成長得很快，看到她成長過程，好sweet、好幸福，這刻好感恩，最緊要健康。」

正展開巡迴演唱的城城，剛在廣州揭開序幕，稍後會去武漢、南京等地，聖誕則留港與太太、囡囡共度。他說：「做歌手會有更多時間，不同拍電影，拍戲3個月，幾乎每日都要開工，睡得又少，所以話做演員辛苦過做歌手，歌手很幸福。歌手可以keep住身形，但做演員會因應角色要減磅或增肥。」城城透露拍電影《風再起時》為角色增肥，6塊腹肌無晒：「因角色是人到中年有肚腩。劇情需要唯有增肥，拍完即操肌，一星期線條重新出番來。」

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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