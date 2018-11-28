避談是否婚前懷孕 陳凱琳佗B情緒波動 睇卡通片都喊

記者：陳釗

攝影：黃梓烜

陳凱琳（Grace）今年首次「一家人」過聖誕，她表示心情興奮又緊張。她透露懷孕後情緒較波動，試過一日內情緒高低起伏很快、很多次，要盡量找方法減壓。她說不論拍劇或拍電影，還有很多角色想嘗試，希望生完BB繼續工作。陳慧琳以過來人身分說：「你到時會不捨得離開BB或去較遠地方，一日都不想離開。」

留港分娩 已知BB性別

Grace表示有時看卡通片，一些很少的感動位都會喊，以前是不會的。她稱老公鄭嘉穎見到沒被嚇倒，冷靜說大肚有這些情緒很正常，還叫她要記住這刻感覺，將來拍戲有用。Grace說佗B過了3個月，至於預產期，她說待與醫生夾好時間，遲些再告訴大家，她未決定開刀還是順產，會在香港生，方便父母和奶奶照顧。是否婚前已有BB？她避談：「這個不講了。」

黃智賢日前爆他們去做超聲波檢查時，嘉穎見到BB大呼「咁大條嘅？」原來是臍帶。Grace笑言當時都叫老公可否不要講出口，但覺得幾得意。她知道嘉穎會周圍同朋友分享，所以黃智賢說出來時，她一點不出奇，但很尷尬。Grace已知BB性別，但仔還是女遲些再公布，始終第一胎，想再佗穩一點先講。是否真的是B仔？她笑說：「不告訴你！」嘉穎現在是否對她如女王般看待？她笑言：「之前是公主，他現在更加細心和體貼，但我未去到太野蠻，不會凌晨兩三點叫他去買東西吃。我怕生完之後要還。」嘉穎12月要出埠做騷和電影宣傳，Grace現時仍可以坐飛機，有時間都會陪伴老公，有藉口去旅行。

個肚好硬淨好得意

Grace說現在胃口改變，以前很喜歡吃甜，現在喜歡吃鹹和中菜：「可能是BB跟我講想要多點營養。」她解釋身上的花裙是配合大會主題，並非刻意遮肚：「現在已經見肚，因為我偏瘦，所以會很覺眼，同埋現在個肚好硬淨，好得意。」她指BB中文名會由父母和奶奶改，英文名就由他們改。談到懷孕仍穿4吋高跟鞋？她說穿一會，之後換回平底鞋，平日很小心。老公知她會衡量，放心她出活動。拍劇和電影會暫停，始終第一胎要小心點。

「老公叫錯我做陳慧琳」

Grace未有機會向陳慧琳取經，但向對方爆了一個小秘密：「我剛與嘉穎拍拖時，他經常不小心叫錯我做陳慧琳，初相識時覺得算啦，我都想是陳慧琳，但當他叫到第3次時，我就跟他說：『你知不知其實我是陳凱琳呀！』他通常叫我英文名，間中叫中文名就會叫錯，我今日有跟他說，我去見陳慧琳。」

陳慧琳要「還債」給老公

陳慧琳自爆懷孕時是大懶蟲，躺在梳化煲劇，去洗手間或口渴也不想郁，要老公幫手，笑言像女王，現在要向老公分期付款還。她試過產後情緒起伏更大，受訪時突然爆喊，大家以為她產後抑鬱，其實受荷爾蒙影響。她又透露想兩年後舉行入行25周年演唱會，但不會預兩個兒子上台，上次是回饋歌迷，今次會低調，免兒子以為自己是大明星。她表示已為小朋友安排好聖誕節目，禮物未揀好，爆兩個兒子現在什麼都不要，只要網上遊戲便滿足。

■更多娛樂猛料：ol.mingpao.com