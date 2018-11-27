《末代皇帝溥儀》導演貝托魯奇病逝 涉《巴黎最後探戈》雞姦風波3人全埋黃土

生於意大利東北部城市帕爾馬的貝托魯奇，1962年首次執導電影《死神》，即入圍威尼斯影展，被譽為意大利新浪潮的代表導演，經典作品包括《末代皇帝溥儀》、《巴黎最後探戈》、《戲夢巴黎》、《小活佛》及《盜美人》等。2011年，貝托魯奇獲康城影展頒發最高榮譽金棕櫚獎，表揚他在國際影壇的傑出成就和偉大貢獻。

奧斯卡9項提名全中

1987年上映的《末代皇帝溥儀》，講述清朝最後一任皇帝溥儀的傳奇一生，不單是史上首齣在北京紫禁城實地取景拍攝的電影，也是自1949年起，首部獲內地政府協助拍攝的西片，對荷李活發展影響深遠。此片獲得奧斯卡最佳電影、導演、改編劇本及配樂等9項提名，結果全部得獎，讓他登上影壇巔峰。

貝托魯奇另一經典情色作品《巴黎最後探戈》，同獲提名金像導演，卻因戲中出現馬龍白蘭度雞姦女主角瑪莉亞施奈德一幕，有傳女方被迫「打真軍」而惹起極大爭議，多年來風波從未平息，成為他從影超過半世紀的最大污點。

據報電影拍攝期間，貝托魯奇與馬龍白蘭度合謀向女主角施虐，拍戲變成「打真軍」，令當年只得19歲的瑪莉亞施奈德承受極大精神壓力，她於2011年逝世前，仍說導演欠她一句對不起。

由於風波持續發酵，兩年前貝托魯奇終於開腔澄清：「我和馬龍所隱瞞的，只是沒有事先向瑪莉亞說明，拍攝雞姦戲時會用上真的牛油，希望她的反應會更逼真。」又批評「打真軍」是以訛傳訛，直斥「非常荒謬」。貝托魯奇承認對女方感罪疚，但他不後悔拍了那場戲。

晚年靠輪椅代步

2003年，貝托魯奇接受椎間盤突出手術，晚年一直不良於行，坐着輪椅出入各大影展和頒獎禮，晚年更受癌症困擾，遺作是2012年上映的《折翼小天使》。