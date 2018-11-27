謝盈萱被爆金馬最窮影后

徐譽庭獲頒新導演獎感驚喜

台灣導演徐譽庭憑電影《誰先愛上他的》獲頒「亞洲新導演獎」，演員邱澤及出爐金馬影后謝盈萱也到場支持。徐譽庭表示得獎很驚喜：「沒想過會拿獎，只是抱住交流的心情來，但也是一個很大的鼓勵，我本來只是個編劇，第一次拍電影就得到金馬獎3個獎，再在香港亞洲電影節得到導演獎，那我們要趕快拍下一部戲了。」她大讚謝盈萱有氣質，想讓她演醜角，發揮另一面給觀眾看，再設計邱澤演很帥的流浪漢。

問謝盈萱在金馬封后是否忙於慶祝活動？徐譽庭踢爆謝盈萱拿獎後只在家裏哭。邱澤也插嘴說：「她還沒有請食飯！」徐譽庭幫手解圍：「她是一個很窮困的金馬獎影后，叫她請食飯倒不如留錢交租，她在劇場努力多年也沒放棄，瘦得像沒吃飯，應該要加片酬了。」謝盈萱說：「沒有想到，或許由200塊加到300塊吧！」

被于正封殺 邱澤：公司協調中

邱澤被劇集《延禧攻略》製作人于正在微博炮轟擺架子推戲，被例入永不錄用名單。邱澤表示已經回應過。

問到可擔心影響聲譽和往後工作？徐譽庭力撐邱澤是努力的演員。邱澤說：「公司仍在協調，我慣常就是收到劇本就去準備，可能是檔期上不周全。」

記者：鍾一虹

攝影：黃梓烜