B哥尾場騷繼續高朋滿座 偉仔「踢館」拒開金口

文：娛樂組

鍾鎮濤（B哥）在紅館舉行一連兩場《鍾鎮濤故事繼續演唱會》前晚圓滿結束，好友梁朝偉、劉嘉玲、曾志偉、蔡一傑及汪明荃等都來捧場，星光熠熠。B哥獻唱《你是如此難以忘記》前，他指向台下的梁朝偉說：「你來紅館踢館，不唱兩句點得？你先唱，我們全場一齊唱，我跟你隔空合唱好嗎？有劉嘉玲、曾志偉在你旁邊不用怕！」可惜偉仔怕醜婉拒，志偉和嘉玲輪流代唱，而偉仔雖然有跟口形和唱，但表現得超不自在，最後盛情難卻，只唱出「如何平靜」四粒字。

唱4粒字「如何平靜」

溫拿兄弟再次上台，譚詠麟（阿倫）跟B哥合唱《愛情陷阱》時爆料，指梁家輝首場演出忘形扭傷腳，沒想到梁家輝負傷照上台，跟杜德偉分別扮演搖滾巨星Queen和大衛寶兒（David Bowie），他們在台上風騷合唱跳舞，寶刀未老，不過話未說完，梁家輝再次在台上被電線幾乎絆倒，幸好未生意外。

杜德偉扮大衛寶兒

B哥在慶功宴上表示好開心，得到好多朋友支持，花籃擺滿整個後台走廊，他說：「最開心是自己發揮到水準，對得住朋友和歌迷，雖然不是金碧輝煌，但總算不負眾望。」對於偉仔開金口的任務還是未成功？B哥說：「偉仔不會唱歌，我只是開個玩笑，大家都好了解他的性格，他的出現已經是最大的支持。」

阿姐後台玩「汪阿Live」

當晚台上熱鬧之餘，後台一樣玩得高興，阿姐繼「汪阿Tag」後又再次挑戰玩直播，在後台直播大玩「汪阿Live」，直擊一眾巨星私下的風采，被網民大讚。心情興奮的梁家輝則在後台攬實偉仔，搞到嘉玲都留言說：「真愛啊！」

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