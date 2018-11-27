星夢歌手掃《勁歌》逾半獎 張敬軒幫無綫拍特輯想換勤工獎

讚姜濤人氣勁 軒仔：我輸少當贏

軒仔獲得兩個獎項，他表示對下月開始的四大頒獎禮充滿信心，他說：「今年好有信心，因為我好勤力，每3個月就派一首歌，相信會有勤工獎。」他透露剛為無綫拍攝特備節目《軒仔與他的產地》，他說：「特別帶大家重回我廣州出世時的家、學校等地方，現時已丟空，所以大為感觸，雖然易過手，但鐵閘和木門仍在。（拍特輯換獎？）拍節目比得獎還要好，很有紀念性，而且長達一小時的節目，我過往為無綫都掙過錢，換個勤工獎都好。」他表示近日有個網上平台的投票活動，被姜濤爬了頭，他說：「他年紀細我好多，輸少當贏啦，本地難得有個人氣藝人，很久未試過有這種呼聲高的偶像，這是值得開心的事。」

田蕊妮首獲歌曲獎怕忘詞

田蕊妮圓夢當歌手後首次得獎，她形容感覺相當特別，幸好有同門師兄坤哥在旁。阿田說：「他坐我身邊，不停話好怕會忘記歌詞，我鬧他不要再嘈，差點被他影響得連我都忘詞。」坤哥即向阿田甜言蜜語補鑊：「我最終真的忘記3個字……就是我愛你！」阿田反白眼大感無奈，她說：「好想死，你慳啲啦！之後我入劇，往後幾個頒獎禮未知會否出席。」

記者：楊安莉

攝影：孫華中