遭火噬死裏逃生 楊盼盼傷癒現身面部沒留疤

記者：鍾一虹

攝影：黃梓烜

楊盼盼指受傷後半個月有充足休息，電影公司派保母悉心照顧，故10月初已復工，也沒要求賠償，她說：「我無要求、沒有提，只希望回報給老人家演員，派封紅包給他們也好，這部戲畀好多機會新人，火燒時班新人撲入火裏救老人家，才會令受傷人數多了。部戲不需補拍，明年1月賀歲檔在大馬上映。」

不過楊盼盼回憶意外，也感到相當驚險，可謂死裏逃生。

跑不動跌入火堆「返不到出去」

楊盼盼說：「場戲講我和羅家英扮兩公婆陷入火海，拍攝當日落大雨，滿地雨水，我伏在地上演喊戲，條褲浸濕晒，同場有20幾名老人家企我後面，他們沒經驗，我真的要讚自己心地善良，有上天保佑，事發時火燒兩層樓高，我睇到一條藍火圍住自己，好彩拍攝前我對班老人家講過，若果火燒埋身就從兩邊散，不要向後退，否則會人踩人，當意外真是發生時，所有人散開，但我本身因股骨壞死未開刀做手術，想轉身走也跑不動，跌入火堆被煙霧濃罩，我心想『呢個災難，大鑊嘞，返不到出去』，有個資深演員黃俊返轉頭一手抽我走，只是幾秒間的事，因為我褲和鞋淋濕了，只是腳眼外露位才燒傷少少，右手腕30%燒傷最嚴重，面部也燒到眼、鼻、眼眉和睫毛，感恩自己懂自理，一兩星期已可見人。」

楊盼盼表示將在東華籌款騷任表演項目導師，指導高難度動作。問到可擔心再發生危險？她說：「做任何事都有危險，視乎點睇啦！我上次拍文戲都遇到火燒啦！」

亞姐黎燕珊領港姐華姐冠軍行騷

黎燕珊預告當晚會聯同港姐、亞姐及華姐的冠軍人馬，由林子祥帶領行Catwalk，算是破天荒合作。她說：「好多冠軍級一齊，好有意義，大家用一顆慈善心做善事，多謝東華主席王賢誌製造這個美麗環節。」

陳庭欣代言美容院被消委會批評

陳庭欣代言的美容院被消委會點名批評以高壓手法行銷？她表示已收到很多朋友轉發新聞，她也跟經理人提及此事，但自己忙於工作未有細閱，她說：「銷售手法不到我參與評論，不過我幾個月前去做療程，是正常的，但我做完好快趕住走，我不是負責人，不可以代他們答，希望美容院跟受影響人士盡快圓滿解決問題。」

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