卓林Andi曬證書宣布已婚 吳綺莉心情輕鬆送祝福

記者：陳釗

剛滿19歲（11月19日生日）的卓林與31歲Andi昨晨在她們的公司社交平台宣布已結婚的消息。照片中卓林吻Andi，並騷出婚戒，兩人以全白打扮合照，Andi戴上簡單的頭紗，她們公開結婚證書，顯示於本月8日在多倫多結婚。結婚證書上，有卓林的Etta Zhou Lin Wu名字。兩人表示結婚證書具法律效力，又稱已戰勝恐懼，愛會贏！

加國舉行同性婚禮 卓林感動落淚

卓林在個人IG上載登記結婚的片段，見有主禮人，卓林與Andi皆穿著素白的衣服，Andi還戴頭紗，兩人情深對望並交換婚戒，其間還感動流淚又擁抱。Andi留言：「Back to Hong Kong as Wife & Wife」，她感謝卓林令她找到真我，她不再害怕，也不需要再千方百計為求度日。她又說結婚當天是一生最快樂的日子。卓林同時作愛的回應，她解釋返港的原因：「因為愛，所以我們回來了。香港是我的家……家是與你所選擇的人成為家庭，而此令我們永不孤單。愛是無可否定的，比起血脈強。」又表示愛永遠都贏。

吳綺莉：每樣事情都順其自然

昨晨吳綺莉出外工作，她還在微博上載跟內地經理人的合照，留言講工作感受：「感謝生活給了這麼多經歷，讓我可以將影視作品中的角色演繹得更豐富。」 ​​​​下午3時半她駕車返回大坑住所，雖然面對大批記者追訪，但吳綺莉表現輕鬆，並接受記者訪問，且全程保持笑容。問她知否女兒卓林結婚？吳綺莉笑說：「講工作行不行？（對女兒結婚有何看法？）沒什麼看法，日前都見過她。（會否祝福她們？）每一個人都希望每個人好的，為什麼不祝福人呢？（你對同性婚姻有何看法？）我很多朋友都是，沒什麼看法。也沒什麼接不接受，我覺得每樣事情都順其自然。」會否與「一對新人」吃飯慶祝？吳綺莉說待她得閒先。不過問到是否之前已知女兒結婚？有傳女兒因財困返港？女兒返港原因是跟她交代婚事還是因其他事情？連串問題吳綺莉一概不答，她笑說：「不喜歡講呀！」

「女兒永遠是我最好朋友」

追問有否擔心結婚後要分身家？她說：「都說不講了。（女兒會留港發展，還是再回加拿大？）大個女了，我覺得大家有大家的工作。我現在希望專注自己工作，給多點時間去做自己想做的事情，也不是一件壞事。」問到兩母女關係是否有改善？吳綺莉指是朋友囉，女兒永遠是她最好的朋友。對Andi印象如何？她避談不講。是否想她們搬回來同住？吳綺莉說：「我覺得所有事情都順其自然吧。稍後我會開畫展，12月中會出畫冊，明天（27日）開劇，一早便要開工，還要12個小時，希望多點人找我工作。」她也希望大家不要再問了，因為要講的都講晒。問她可有跟成龍談及此事？吳綺莉表示不講了，再風騷說：「都說了什麼都不講了，只講工作，再講我就只sell吳綺莉了。」話畢便返回住所。

郭秀雲望卓林照顧好自己與家庭

吳綺莉好友郭秀雲被問及卓林結婚，她說事件跟她無關，自嘲是傻人，但又忍不住為吳綺莉發聲。她以自己也是媽媽的身分，說最錯的可能是太縱孩子，有些小朋友需要較長時間才成熟。她知道卓林說出世至今未感受過真愛，實在戥吳綺莉心痛，她對女兒的付出全是白費。郭秀雲要衷心祝福卓林精神上長大並且成為一個對社會有貢獻的人，起碼要先照顧自己與家庭，正常人也要交租與搵日常生活費，而不是攬住相愛就可以。若她找到的對象可以白頭到老，也會為她們開心。

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