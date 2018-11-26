《天降財神》導演 尼古拉斯洛逝世

擔任攝影師超過廿年的尼古拉斯洛，1970年首次執導、滾石樂隊主音米積加（Mick Jagger）主演的《迷幻演出》，數年後又與另一搖滾巨星大衛寶兒（David Bowie）合拍科幻片《天降財神》，戲中大衛扮演外星人，冷峻的臉孔和獨特的演技，成為不少樂迷和影迷心目中的經典。

尼古拉斯洛作品一向頗具爭議，例如茱莉姬絲蒂（ Julie Christie）與當奴修打蘭（Donald Sutherland）合演驚慄片《血光鬼影奪命刀》，戲中性愛場面大膽寫實，對後世電影人影響深遠，《迷幻列車》導演丹尼波爾（Danny Boyle）及《盜海豪情》導演史提芬蘇德堡（Steven Soderbergh）等均受其啟發。

《血光鬼影奪命刀》與《迷幻演出》同獲英國電影協會選為「百大最佳英國電影」，尼古拉斯洛死訊曝光後，當奴修打蘭發表聲明悼念故人：「他是大膽的夢想家，跟他一起拍戲是件樂事，我永遠愛他。」

1982年尼古拉斯洛跟《性昏迷》女主角娣莉莎羅素（Theresa Russell）結婚，其後二人在《我找到了》、《荒唐今晚夜》等電影合作無間，可惜最後還是分手收場；最後一任妻子Harriet Harper亦是演員，這段婚姻一直維持至他離世為止。