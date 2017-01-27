Ravi＠VIXX想同G.E.M合作

被問到今年聖誕有何節目？Ravi坦言未有計劃，「如果有時間的話，最想留在室內，一邊暖洋洋地喝紅酒，一邊作曲」。他表示現已創作不少歌曲，希望可以推出個人專輯，然後來港舉行演唱會。

隊友各有各忙

Ravi笑言其他成員並不知道他來港，「我出門口時，遇到隊友Ken回來，他問我去哪裏？我說到香港；我反問他去了哪裏，他說日本。原來大家都有不同的目的地」。被問到想與哪位香港藝人合作？Ravi透露早前在內地演出，認識了鄧紫棋（G.E.M），對方更為VIXX的演唱會送上花牌，如果有機會的話，最想跟對方合作。

在活動上，Ravi與粉絲玩遊戲，先為她們設計聖誕造型，其後與粉絲做出多個指定親密動作，包括十指緊扣及模擬滑雪等，並與她們一起跳舞。Ravi即場獻唱3首歌，其間主動走到台下跟粉絲擊掌，最後更為100名幸運粉絲送上簽名海報。記者：蘇珮欣

攝影：孫華中

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