韓團Winner香港開騷唱中文歌 39歲神話成員自嘲大叔

記者：蘇珮欣、楊安莉

首次來港開騷的4人男團Winner，成員宋旻浩、李昇勳、金秦禹及姜昇潤前晚以藍白色閃爆造型登場，大叫「What' up Hong Kong」，並唱出《Empty》、《Air》、《Hello》及《Everyday》等歌曲。他們表示等了很久終於來到香港，旻浩高呼心情緊張。4子自爆開騷前先抽空去了尖沙嘴，大歎港式美食。

其後4子輪流作個人表演，旻浩率先登場，唱出《Body》及《Turn off the light》，期間他解開衫鈕大曬腹肌，又與女舞蹈員大跳辣身舞；秦禹唱出同門師兄G-Dragon的作品《無題》；昇勳則選擇了BigBang另一成員太陽的歌曲《Ringa Linga》，成功炒熱現場氣氛。輪到昇潤表演時，自稱4年前來港為MAMA頒獎禮演出，當時只唱了一首歌，今次能在同一場館開騷，所以想唱出自己喜歡的歌，繼而清唱周杰倫的《不能說的秘密》，並指這首歌對他來說意義重大，希望粉絲喜歡。

Sandara台下打氣

4子主要用英文跟港迷溝通，但他們不忘苦練廣東話冧粉絲，不時高呼「我愛你」、「有冇掛住我呀」、「我好掛住你哋」等，並大派心心手勢，兼對着鏡頭賣萌。

個唱去到尾聲，昇潤指香港是他們整個巡迴演唱會的最後一站，所以意義重大。港迷也為Winner送上驚喜，合力砌出代表Winner的英文字母「W」，讓成員大呼感動，並不忘公開感謝專程來港欣賞他們演出的同門師姐兼2NE1成員Sandara。到安歌時，成員為答謝粉絲，加插點唱環節，臨時加唱一曲《Air》，令港迷滿載而歸。

金烔元除衫騷肌

另一方面，韓國男團神話為慶祝出道20周年舉行世界巡迴演唱會，前晚來到亞博演出，大批歌迷帶着橙色燈牌和氣球捧場，開騷前更用韓文大聲叫喊「神話」，令人感動。

神話6名成員包括申彗星、Andy、JunJin、李玫雨、Eric和金烔完穿上紅色西裝登場，雖然入行廿年，已非昔日「小鮮肉」，但以連場勁歌熱舞《All Your Dreams》、《Super Power》和《Your Man》，證明自己寶刀未老。其間金炯元急不及待脫去外套，露出強勁臂彎，惹來全場尖叫。

其他成員亦相當識做，用廣東話向粉絲說：「好掛住你哋！唔該！唔該！」 而剛過39歲生日的金炯元，用英文表示自己終於40歲（韓國人的計算方法），感到好傷心。