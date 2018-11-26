劉佩玥：不想太快得獎 提名視后 自知非最佳

該劇未播映，二人已憑角色競逐台慶頒獎禮「最受歡迎電視男、女角色」，劉佩玥說：「我去年憑《降魔的》提名過，我覺得公司有一堆提名人選，因為公司已看過劇集，正式播出大家會留意而去選擇投票，大家就當一齊參與派對，不要太執著。」對獎項可有信心？胡鴻鈞笑指對劉佩玥憑該劇提名視后無信心，反而對另一套劇有信心。劉佩玥說：「有兩個提名我都很開心，因為憑《跳躍生命線》第一次提名『最佳女主角』，當然我知道自己不是最佳，覺得有提名已是最大獎勵，還有很多需要學習，以後幾年、十幾年慢慢進步，對我而言不是驕傲而是鼓勵，反而不想這麼快得獎，仍覺得自己是新人。」

黃美棋未計劃結婚

黃美棋帶男友鍾健威來撐場，她表示相隔12年再拍無綫劇心情緊張，已叫身邊人支持。她承認早前請風水師指點迷津，與男友睇樓也有請教哪區較好，但她否認與男友計劃結婚築愛巢，只是先睇定地區。她強調沒這麼快結婚，現階段事業為重。

記者：林祖傑

攝影：黃梓烜

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