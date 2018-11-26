賭王97歲生日 何猷君招股書當禮物 四太例牌送「肉嘴」

超盈保暖衫贈爸爸

他們於晚上約6時半離開醫院，四太心情靚爆說賭王很開心，知道姐姐來探望他。雖然八姑娘坐輪椅，但精神不俗。近日被爆有新戀情的超盈，影完相便離開。四太笑言例牌向賭王送上「肉嘴」，送了無數個。最開心是猷君跟爸爸說其公司上市，是最大的禮物，讓賭王知道每個小朋友都很乖，有自己喜歡做的事情。猷君開心說：「爹哋很開心，叫我繼續努力，之前沒有將招股書告訴他，他剛知道時一臉驚訝，不是很相信，望了很久。他寄語，希望我的人生不止得一本招股書，而是有很多本送給他。」他們透露賭王精神不錯，祝福他永遠健康。四太又笑指賭王很想吃蛋糕，但不能吃太多。問超盈可有帶新男友給爸爸過目？四太說：「今日沒有，但賭王都很開心，他知道的，超盈有告訴他。其他問超盈啦！」猷君之後在微博分享與賭王合照，說要做值得爸爸驕傲的兒子。

記者：陳釗