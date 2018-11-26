吳日言順產誕6.6磅囡囡 經歷12小時陣痛似發噩夢

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吳日言懷孕後患妊娠糖尿病，醫生建議B女38周至39周出世。她說很多媽媽會選擇開刀，但她覺得如果不嘗試催生便直接開刀，B女連試順產出世的機會也沒有。她一直很想感受媽媽生孩子的痛楚，醫生給她很多信心，大前提是BB安全為先，過程有任何問題出現，都會聽醫生指示。

B女心跳一度跌落80

她入產房到BB出世，經歷12小時陣痛，感覺好像發了一場噩夢，但夢醒後得到一份大禮物。她沒選擇無痛分娩，陣痛只靠聞笑氣。老公一直在旁支持她，不停跟她報告陣痛數字，陣痛指數達到127，感覺好像死去活來，她這輩子都會記得這數字。過了10小時，BB心跳突然跌落80，情况不樂觀，真是千鈞一髮，再過多幾分數仍未生出便應該開刀。她當時只想着用力用力，隱約聽到一班醫護人員及老公為她吶喊，指導她忍氣用力倒數10聲。原來BB位置和臍帶問題影響出生，最後靠醫生的經驗和果斷讓她順利誕下BB。她聽到BB喊聲非常感動，但她沒落淚，因已筋疲力盡。

筋疲力盡沒落淚

那一刻她的血壓指數很低，在產房休息兩小時，家人一直在外等候，給她很大支持，每位都為她鼓掌，覺得她很勇敢。她說選擇這條路不容易，休息兩日感覺似用10多小時，跑了3次馬拉松，全新肌肉很痛、很攰，但都值得。