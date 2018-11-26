郭富城化身金黃舞士廣州開騷 方媛去慈善晚宴肚凸凸

娛樂組

郭富城表示製作團隊為廣州演唱會加碼打造全新智能舞台，動用工程人員逾500人，所用的金鋼物料是3倍堅固，旋轉效果有更多角度，整個舞台似鐵甲萬能俠般變出不同形態的立體舞台效果；舞台的多變，觀眾感驚喜而嘩聲四起。

設計「花花水世界」

城城的金黃髮色很搶眼，服裝造型也添新意。他特別設計新環節「花花水世界」，他和所有舞蹈員以魚鰭配件的服飾，像30尾彩魚穿梭於智能舞台上的海洋深處的投影上起舞。他演唱《絕對美麗》與《對你愛不完》，舞台變得夢幻。演唱會組曲一章接一章，絕無冷場。

永不忘記舞蹈初心

城城對舞台造型衣飾一向要求高，他所穿的水鑽舞鞋是Jimmy Choo為其重新打造。今次巡唱再加添很多服飾，多個著名時尚品牌全力支持他。著名頭飾設計師Rinaldy Yunardi特別為城城設計多款頭飾，特別注目的一頂名為滿天星的頭飾，配合城城演繹《不老的情歌》，恍如漫天星星。現場觀眾又跟城城組萬人大合唱，令城城十分感動，他一再多謝歌迷支持，讓他可以任性去尋求自己夢想，他永遠不會忘記舞蹈的初心，最後以《愛的呼喚》為演唱會畫上圓滿句號。而城城將到武漢、南京、紹興與澳門等地演出。

城城在廣州舉行演唱會，太太方媛未有同行。前晚她在港出席慈善晚宴，同場友人分享活動照片，見方媛穿著露肩裙，雖然仍是臉尖尖，但明顯粗腰見肚凸凸，未知何時公布好消息？

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