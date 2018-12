【明報專訊】鍾鎮濤(B哥)女兒鍾懿及鍾幗擔任嘉賓,身穿白裙的鍾懿彈奏Ukulele出場,細女鍾幗則與一班小朋友合唱團現身,一起合唱《Over the Rainbow》及《What a Wonderful World》。鍾懿其後轉Look再現身,B哥拖着她笑說:「拖吓先,現在唔拖,第二日畀人拖。」然後父女合唱《閃閃星辰》及《不忘初心》,見到鍾懿有點緊張,B哥叫她不用緊張:「平時你招招積積的,今日是爸爸演唱會,不會像以前有幾個伯伯上來。」台下觀眾大笑。B哥落台換衫,獨留鍾懿在台上,她說:「很多人問我將來想不想做歌手,先專心讀好書,但無論在屋企和錄音室跟爹哋一齊夾band都是幸福的事。」然後她自彈自唱《Can't Help Falling In Love》。