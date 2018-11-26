梁家輝扮Queen主音Rock爆紅館 鍾鎮濤個唱公開多謝范姜

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

B哥開場時跟觀眾打招呼，「距離上次開個唱已是10年前，眨眼就10年，很高興和感恩一直有好多朋友、家人和大家的支持及鼓勵，沒有你們，我的故事繼續唔到」。他稱在街上經常遇見藝人朋友：「在我人生最低潮時，我鍾意邊行邊聽音樂。有日行街，聽着一位很鍾意的女歌手的歌，突然有人拍我膊頭，轉身看就是那位原唱女歌手，她跟我講『阿B，不用灰心，人生有經歷是好的，唔係人生點會精彩』。」隨即唱出徐小鳳的《隨想曲》。

之後，他與鼓手恭碩良合唱《只要你過得比我好》，恭碩良說：「20年前由美國回來，第一個認識的人就是B哥哥。20年後一齊玩音樂，做鼓手，見到他和3個女兒相處那種緊張與呵護，如果有一日我有小朋友，但唔會有，他是我榜樣。」

高峰跌谷底遇太太扶持

阿B獻唱完歌曲《小城故事》，他在台上公開感謝范姜，「是我當年在台灣拍第一部電影，開始了我的男主角生涯，拍了過百部電影，令我的電影事業去到高峰，但諗不到在高峰跌到谷底。在我失意時，遇到她支持我、扶持我，還照顧我一對當時年紀小的子女。她的出現，我的故事才可繼續，亦令我慢慢拋開難過、迷茫、失意，在事業上再衝刺。她當時24歲，在法國讀完書，肯飛來跟一個人又老、錢又無、老婆又走佬的人一齊的決定不容易，現在成為我太太」。

溫拿4子現身合唱撐B哥

B哥圈中人緣極佳，成龍、許冠傑、梁朝偉、劉嘉玲、劉德華、張學友、郭富城、汪明荃、關之琳等拍片祝賀。Encore時，梁家輝穿上白色牛仔褲及白背心，黐上假鬚扮Queen主音Freddie Mercury的經典造型現身，跟B哥合唱《We Will Rock You》。家輝的動作及神情跟Freddie激似，還high爆走勻全場又自摸下體，全場觀眾被帶動站起來。之後溫拿4名成員出場齊齊合唱。B哥最後以一曲《讓一切隨風》結束演唱會。

讚家輝表現放「勁過我」

B哥完騷後接受訪問，他表示很開心有很多好友捧場，如朋友聚會，「很好玩，幾小時咁就唱完」。談到梁家輝，他說：「家輝很認真，我之前睇完一套關於Queen的電影，建議玩其中一段，家輝有一口答應，他很放，勁過我！」B哥笑言家輝是動作派，他是實力派。

不知梁朝偉會否捧場睇騷

對於兩女兒鍾懿及鍾幗的表現，B哥給她們90分。至於鍾懿有點緊張，B哥說：「可能有很多同學在場的關係，平時她不會緊張，她以前招招積積，女大十八變，經常改變，又經過反叛期，還肯和我唱歌已經很好。」梁朝偉在尾場會否上台與他合唱《你是如此難以忘記》？B哥表示：「應該不會，偉仔很飄忽，會否現身都不知道？」

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