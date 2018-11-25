Bieber整蠱愛妻蛋糕「質」面 Miley生日未婚夫發表愛的宣言

為了慶祝感恩節及Hailey的22歲生日，Bieber夫婦首次與雙方親友舉行家庭派對，事後Bieber透過社交媒體Instagram（IG）公開二人咀嘴的親暱合照，並留言：「首次以人夫身分慶祝感恩節，要維繫一段關係並不容易，感謝天父指引，每日都在練習，如何成為一個更有耐性、仁慈和無私的人。」

公然放閃之餘，網民發現Hailey滿面忌廉，原來是貪玩的Bieber送上生日蛋糕之際，隨即拍向Hailey面上，但她不怒反笑，玩得相當投入。

Bieber的星媽Pattie Mallette把整個過程拍下，並透過IG上載兒子整蠱新抱的片段，以及她跟Hailey親暱合照，並說：「生日快樂！我愛你！有了這個乖女，我非常感恩。」

愛巢燒毀學懂珍惜

提起Bieber，跟他相識多年的好友兼女歌手Miley Cyrus，巧合地就在「Bieber嫂」慶生後翌日，跟家人和未婚夫李安漢斯禾夫共度26歲生辰。李安透過IG發放生日照片之餘，當然少不了愛的宣言：「祝可愛的你生日快樂，你是我最珍重的人，感謝你進入我的生命裏。」

本月8日發生的加州山火，造成人命傷亡，無數家園盡毁，Miley與李安亦身受其害，二人位於馬里布的愛巢已被燒成灰燼，上周李安返回現場視察，驚見家園變成頹垣敗瓦，令他非常心疼，亦讓他更珍惜身邊人。

除了未婚夫外，Miley的星爸Billy Ray Cyrus、媽媽Tish Cyrus、兄妹Trace和Noah等亦有出席生日派對，為她帶來無限家庭溫暖。