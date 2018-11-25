有老公愛惜 可以更大膽

11年的等待，機會來了，王君馨說：「首次做女主角，今次的角色與我之前演的花曼、海澄及太子妃不同，並無一個明顯的角色特徵讓你去參照，是一個有經歷的主播，婚姻失敗，更需要真情流露，但我當時剛結婚蜜月期，都不知點算。很幸運有關禮傑和黃智賢兩位前輩帶住我，讓我沒那麼大壓力。」劇中她跟莊思明「女女」激吻也是她的第一次，她們各自飲威士忌壯膽，最後一take完成。

維繫夫妻感情有法

劇中王君馨與黃智賢在離婚問題上糾纏，與關禮接又有感情線，周旋在三角關係中。但現實中的她卻非常專一，與老公Daniel拍拖12年，前年在港秘密登記結婚，去年中先後在美國與香港舉行婚禮。王君馨表示曾與老公分開過兩三年，就是她剛來港那段時期，因異地戀實在太辛苦，但信仰將他們牽回一起。結婚兩年，王君馨與老公不時放閃，她自言仍在不斷學習夫妻相處之道，覺得要維繫夫妻間感情，溝通很重要：「幸好有做婚前輔導，讓我們更了解婚姻。婚姻並不容易，我們現在每星期都會抽時間互相傾訴，感覺有不妥就會拿出來傾，不會讓問題過去就算。又會常問對方有什麼不滿意或不開心，自己有什麼可以做得更好，因兩個人一齊開心很重要。亦要時常提醒自己，不要將拍劇的情緒發泄在對方身上。」

「我覺得老公睇開了」

王君馨最近頻頻性感示人，在劇中又有大膽親熱戲， 不少人覺得她當人妻後比以前還要放。她坦言婚後反而更自由，因當你覺得自己是被珍惜和被愛的時候，去到外面就可以大膽啲。老公以前都會介意她著得性感，但一齊做運動後，明白她不是賣弄性感，只是將苦練回來的肌肉線條展現出來：「這兩年做gym領悟到鄭秀文所說的：『我的身材就是這樣的了，但我很健康。』我有肌肉的線條美，可以托得起件衫。」老公在親熱戲方面也給予她很大自由空間，她說：「我覺得他好似睇開了。因已嫁了給他，未嫁時他還會擔心有很多競爭，但現在我已是他老婆，他自信也多了。我記得有場戲講黃智賢對我很差，拍完我返屋企攬住老公喊住說：『好彩你唔係咁！』」

事業衝刺唔急生B

當年TVB處女黨皆已婚，鍾嘉欣有兩個小朋友，李亞男也懷孕，但王君馨不心急做媽咪。她說：「在無綫11年了，做到今時今日才叫有點成績，希望再衝刺。現在廣東話才叫好一點，叫做可以享受演戲，所以想衝多少少再去想下一個階段。」王君馨自言屬事業型：「我很喜歡做演員，因可從工作中嘗試很多不同的東西，但真正生活就不用那麼瘋狂，我的人生不需要似劇中人多姿多彩，穩定和簡單就可以，有時平凡都是福氣。」

愛唱歌 計劃自資出碟

王君馨的演技被獲讚賞，在《是咁的，法官閣下》一場法庭戲被讚演技大爆發，她也順利入圍角逐視后。她表示演員可以做的就是盡力演好角色，攞獎要看天時、地利、人和，觀眾喜歡與否和收視成績都是攞獎的條件，但這些都是她控制不到的，不如花時間去做好自己所能控制到的事，去增值自己。她直言喜歡跳舞唱歌，並透露有計劃自資出碟，可選擇與欣賞的音樂人合作，曲風又可自己話事。老公也非常支持她，與其儲錢買樓，不如用這些錢完成目前想做的事情，不要讓將來後悔。

化妝：Gabbie Lee

髮型：Jamie Lee

服裝：Moussy