女兒兩年後大學畢業 李麗珍感甩難考慮退休

李麗珍客串電影《豬年運程》，她說李居明有贈她兩句，最啱聽是明天會更好，出年會更好。她透露女兒過兩年大學畢業，自己可以甩難，她說：「現在我處於十字路口，考慮退休做自己喜歡的事，如畫畫，或者繼續拍戲。」她還爆女兒與男友發展異地戀，女兒帶過男友見過家長，印象暫時OK。問她可有追求者？李麗珍說：「沒有！我唔覺有人追，感情事隨緣，不會刻意去想。」舊愛潘源良早前再婚，娶年輕17年的女友？她大方說：「希望他開心，大家已沒有聯絡！」

薛家燕嫌坤哥多心難做女婿

家燕姐承認在社交平台的「招親廣告」是她的構思，她笑說：「珊珊好靚女，好似阿媽，應該好多人追。當年我忙工作，阿媽無為我招女婿，我覺得應該要做這件事，真的有很多朋友致電給我詢問。」談到吳業坤表示有意思做她的女婿？家燕姐笑說：「坤哥好識搞笑，但不是這麼容易一家親，畀心機加油啦！坤哥為人不錯，好細心，但很多心，這有少少問題，我姐夫是心臟專科醫生，坤哥得閒可以去睇吓。」她更爆早前與洪永城提過想去南極，對方提議跟她到當地拍旅遊節目，但近日卻說想和她的女兒珊珊去多一點。她笑說：「佢都唔錯，但都要睇睇個心，其實他和坤哥不是多心，是口花。」

記者：林祖傑

攝影：黃梓烜

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