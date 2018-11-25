三房送至愛蛋糕 預祝賭王97歲生日

猷啟3姊弟送保暖衣物

下午5時許，三房兒子何猷啟抵醫院，透露買了保暖的衣物給父親賀壽，家姐還預備了幾個生日蛋糕。他稱未婚妻不在港，故沒有同行。父親生日願望是身體健康，猷啟說：「爸爸身體幾好、幾精神。」猷啟有跟爸爸傾婚事籌備進度，好日子定於明年，指有好消息再跟大家分享。之後他與家姐超雲與超蓮一同離開醫院。超蓮形容壽星父親好開心，又稱父親身體不錯，入院是定期做檢查，只要他身體好就不介意在醫院過生日。生日禮物則是3姊弟夾份，包括帽和襪等實用又保暖的物件。由於擔心有細菌，所以不能進食他們預先準備的食物。超蓮匆匆離開趕赴沙灘，跟自己的慈善機構義工隊一齊執垃圾清潔沙灘，她否認為幫父親積福才做善事，覺得人人都應該多做善事。

三太：賭王好精神

三太隨後離開，她以秘密為由婉拒透露送丈夫什麼生日禮物。她指賭王好開心，胃口不錯：「他指定要食紅菜頭蛋糕，因為好鍾意，一直都只食這個。不過點鍾意也不能讓他食太多，食少少啦！何生身體幾好，好精神。明日才是他正日生辰。因為今日輪到我們探他，便早一日陪他慶祝。」

偉仔現身養和探病

昨午梁朝偉現身養和醫院，身穿運動服頭戴Cap帽及口罩。他逗留了45分鐘便離開，表示只是到醫院探朋友病。

記者：林蘊兒