卓林Andi十指緊扣甜蜜返港 吳綺莉：希望正向發展

卓林剛度過19歲生日，她與媽媽吳綺莉近年鬧出不少家庭糾紛。去年3月曾報警，令吳綺莉涉刑事恐嚇被捕。之後卓林疑情緒問題突然入院住了兩個月，出院後母女關係一度緩和。不過卓林最後離家與Andi同居，宣布出櫃。10月又發生吳綺莉報警稱閉門失竊，卓林解釋是回家取衣服及結他。到今年4月，傳出卓林失蹤，吳綺莉要報警求助，原來卓林與Andi到了加拿大，卓林被指流落街頭及在超市尋父。吳綺莉曾在訪問中感慨愛情魔力真大，請Andi放過卓林。

著情侶裝現身 卓林明顯消瘦

卓林與Andi愛得癡纏，宣布訂婚又開公司。當以為她們會長留加拿大，本月初突然有指卓林聯絡10多間香港公關公司，透露將返港，想與品牌合作，希望邀請她們出席活動。前日卓林與Andi被目擊現身多倫多機場，準備起程返港。昨晨6時許，本報記者見到兩人現身香港機場。卓林明顯消瘦不少，她與Andi穿上不同顏色的外套，不過內裏穿白色情侶裝和情侶鞋，還發現兩人在同一位置穿了唇環。卓林盡顯未婚夫本色，雙手各拉着大行李篋，Andi則手拉一個細篋。兩人初時顯得心事重重，其間有名女士認得卓林要求合照，卓林婉拒，匆匆到一間餐廳坐下，原來她們等朋友接機，之後3人在餐廳傾了1小時才離開。

Wu改姓Zen 唔關成龍事

卓林與Andi此時心情放鬆不少，笑容滿面，懶理旁人，手拖手有講有笑又耳語。卓林受訪時表示今次回港為了工作，但不肯透露是否與自己公司有關。問是否已和Andi註冊結婚？她說：「呢啲係surprise。」她直言與母親吳綺莉有聯絡，問可會返媽媽屋企住？她突然以英文答：「誰知道！那裏是瘋狂的世界。（可會返加拿大？）看工作情况，我不知道，我年輕，有很多機會。」對於在加拿大尋父親成龍一事？她繼續英文稱：「這是一個有趣的故事，他日話你知，太長。」問由「Etta Wu」改成「Etta Zen」，「Zen」亦可譯作「陳」，是否改跟父姓？她解釋道：「不是！唔關事嘅，只是我自己鍾意。」至於可有和爸爸或哥哥聯絡？她只淡然道：「I don't know anyone。」隨即與友人乘的士離開機場。

吳綺莉搵經理人訂機票兼接機

吳綺莉上月表示卓林看到她拍的廣告有傳短訊給她，有聯絡。她坦言從經歷中學習改變，視女兒是一世最好的朋友，要互相尊重以禮相待，要對女兒放手。昨晚吳綺莉接受《明報》電話訪問，問女兒返港可有跟她聯絡？她聽到有關卓林問題說：「唔講喇！」追問下她承認早知卓林返港，昨晨接卓林機的人是她的內地經理人。吳綺莉說：「佢（卓林）無同我接觸，只係搵我的經理人，我對合理的要求會答應，所以我經理人替她訂機票返港。」吳綺莉稱經理人一直幫忙，跟卓林之間溝通，自己處事會較衝動，現在有緩衝區。卓林返港後的安排？她說：「我真係唔知道，只有抱正念，希望正向發展。」卓林昨日曾返家坐了一會。

記者：林祖傑

攝影：黃梓烜

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