《胡桃夾子》再現魔幻王國

過往經典童話故事多被拍成動畫，但近年愈來愈多由真人演出，《美女與野獸》和《黑魔后》等票房成功，造就了《胡桃夾子》也搬上大銀幕，其實明年還有《小飛象》、《阿拉丁》及《獅子王》等排隊上映。《胡桃夾子》改編自德國作家E.T.A. Hoffman的經典童話，講述少女嘉拉得到魔法鎖匙，無意中闖入神秘國度的故事。

台前幕後 陣容華麗

《胡桃夾子》電影版台前幕後陣容之華麗，不遜布景，曾拍過《美國隊長：復仇者先鋒》的祖莊士敦（Joe Johnston），以及《米芝蓮摘星奇緣》賴斯荷士莊（Lasse Hallstrom）聯合執導。飾演嘉拉的是《吸血新世紀4：破曉傳奇》童星出身的麥姬絲霍兒（Mackenzie Foy）；還有《魔盜王》姬拉麗莉（Keira Knighley）扮演掌管糖果王國、甜美又優雅的梅糖仙子。《英女王》金像影后海倫美蘭（Helen Mirren）飾演黑暗第四國度的暴君薑媽媽，本來她掌管遊樂天地，卻因與其他王國發生紛爭而被放逐，並密謀侵佔奇幻四國。至於《月黑高飛》老牌男星摩根費曼（Morgan Freeman），則飾演身分神秘但家境富裕的嘉拉契爺。

郎朗演奏 芭蕾舞巨星演出

《胡桃夾子》改編自經典芭蕾舞劇，柴可夫斯基的音樂和芭蕾舞，都是重要元素，電影版當然少不得。音樂方面，劇組請來多次獲奧斯卡最佳配樂提名的James Newton Howard負責，以技巧與想像捕捉原版的奇幻情節，並邀請英國愛樂樂團於倫敦錄音，鋼琴演奏家郎朗參與演奏。

片尾曲《Fall On Me》則邀請到男高音Andrea Bocelli跟兒子Matteo一同獻藝，據悉該曲MV自9月底上架至今，瀏覽人次已突破2600萬。

《胡桃夾子》改編自芭蕾舞劇，劇組特別邀請了美國芭蕾舞團首席舞蹈員Misty Copeland參與演出。她有芭蕾神童之稱，參演《胡桃夾子》電影版對她別具意義，因為《胡桃夾子》正是她首度演出的舞台劇，當時她年僅13歲，習舞短短9個月已被選中扮演嘉拉，翌年演出則扮演梅糖仙子。Misty說，《胡桃夾子》正是她愛上芭蕾舞的原因。另外，烏克蘭芭蕾舞巨星Sergei Polunin扮演騎兵角色。為此片編舞的Liam Scarlett，是英國皇家芭蕾舞團的駐團藝術家，同樣與《胡桃夾子》感情深厚，11歲便首度演出《胡桃夾子》芭蕾舞劇；他更指出，電影編舞跟舞台演出是完全兩回事。

重金打造奇幻華麗仙境

另一方面，《胡桃夾子》的奇幻世界該如何呈現，考起視覺效果及美術組。《胡桃夾子》最矚目的場景，首推冰雪、鮮花、糖果及第四國度。

美術總監為每個國度設計獨特的視覺色彩，例如冰雪王國內盡是冰峰、冰城堡及雪山小村，因此以白色、綠藍色和冰藍色為主要色調。鮮花王國色彩繽紛；至於糖果王國，則用色大膽鮮明，既開心又玩味十足。第四國度前身是遊樂天地，所以破落的旋轉木馬成為主要場景，加上古怪小丑、老鼠兵團、怪樹和紅蘑菇，形成扭曲又恐怖的世界，瀰漫黑暗陰森氣氛。

片中的人物造型和服裝打扮方面也甚為考究，單是主角嘉拉在片中就有5個主要造型；其中最隆重的裙子，動用了最多人力物力和時間，服裝部出動了13人，花上300多小時才完成製作，裙身有多達127幅薄紗，裙子旁邊有長達22米的人造鑽飾鏈，以及用上348米的金銀紗線；披肩和裙子也分別鑲滿1800和2500粒水晶，裙身更多達1428顆小燈，只為營造出閃閃發亮的悅目效果。