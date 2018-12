《胡桃夾子》再現魔幻王國

【明報專訊】《胡桃夾子》從來是聖誕節芭蕾舞劇傳統戲碼,雖然距離普世歡騰的節日還有一個月,電影觀衆卻可提早欣賞《胡桃夾子》(The Nutcracker and the Four Realms),因為迪士尼繼《美女與野獸》等作品大賣後,再次把經典童話搬上大銀幕,並由真人演出;今次能否再創票房奇蹟?娛樂組