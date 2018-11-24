金允錫韓志旼青龍獎稱帝封后 《1987：逆權公民》膺最佳電影成大贏家

文：蘇珮欣

改編自真實事件，講述1987年韓國發生六月民主運動的《1987：逆權公民》，全晚包辦最佳電影、男主角及攝影／燈光合共3個獎項。金允錫擊敗《燒失樂園》劉亞仁、《暗數殺人》朱智勳及《北寒諜戰》李聖旻，奪得影帝殊榮，他感謝家人支持，「我很想向民主運動中的烈士家屬，傳達這份得獎的光榮」。

影后由《白小姐》韓志旼奪得，她一邊流淚一面憶述拍攝期間遇到的困難，全靠導演、編劇等工作人員幫助。最佳導演由《北寒諜戰》的尹鍾彬奪得。

金柱赫憑遺作得獎

最佳男配角由去年因車禍逝世的金柱赫憑《毒戰寒流》奪得，戲中拍檔陳瑞妍在台下忍不住流淚。最佳女配角是《與神同行》扮演「地獄使者」的金香起，她在台上激動落淚，並感謝該片台前幕後所有幫助過她的人，又多謝家人支持；金香起更與朱智勳、金英光及陳瑞妍一同獲得人氣獎。

頒獎禮前舉行的紅地氈儀式，可謂星光熠熠，今屆大會司儀是《盜賊門》金惠秀及韓劇《陽光先生》柳演錫，二人牽手踏上紅地氈。多位女星均以白色晚裝上陣，包括《再見，我的初戀》朴寶英、《白小姐》韓志旼、《她們的告白》金喜愛及《小公女》李絮等，反觀朱智勳穿著粉紅色西裝登場，成為全場最搶鏡男星，他笑言選了一套很適合自己的「辣椒醬色」戰衣，可惜無助爭獎。