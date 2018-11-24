首次演奸角如願以償 林峯聞張馨月即甜笑

記者：孫華中

林峯在《P風暴》演奸角，他說入行20年終於如願以償，試到未演過的角色，如精神分裂、心理變態等，有些突破。今次是繼《尋秦記》後再與古天樂合作，為《尋秦記》電影版熱身。問到古仔有否讚他演技進步？林峯說古仔有教他，最近在電影上有很多機會，希望大家看到不同的林峯。

林峯反問誰說好事近？

林峯在片中有很多動作戲，但不用除衫騷肌，自言肥了，最近演的角色都不用除衫。肥了是否因拍拖食多了？林峯笑言工作外，生活上都好好，多了時間分配給家人及身邊人。他未承認與張馨月拍拖，但提到對方即甜笑。對於張馨月在社交平台曬在林峯家中的泳池游水宣示主權？他說工作外的事不想講太多，希望大家關注他的作品。有傳他們好事近？林峯反問誰說？他之後會有很多作品給大家看。提到有指前女友吳千語想跟他復合？他只說多謝大家關心。

古仔未康復照拍動作戲

古天樂之前因頸椎骨移位壓着神經線，忍痛兩年決定做手術。他說其實好多人都有椎間盤凸出的問題，他的母親都有，他因為拍戲關係導致愈來愈嚴重，亦有很多人低頭玩電話影響所致，不嚴重可以靠物理醫治。由於是大手術，他不建議媽媽做。

古仔預計要休養半年才康復，但他下周便要開工拍警匪片，之後再拍《尋秦記》電影版。兩部戲都有很多動作場面，他會盡量親身上陣不用替身。他還會返內地拍攝，笑言習慣冬天拍夏天戲，夏天拍冬天戲，夏天著厚衫當做運動出一身汗，但冬天著夏天衫就會凍到震。